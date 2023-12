Lionel Messi diz que a transferência para o PSG é uma "possibilidade" e despede-se do Barcelona com lágrimas nos olhos

O PSG ofereceu a Messi um contrato de dois anos, mas o argentino de 34 anos disse que não foram feitos quaisquer acordos com o gigante parisiense, nem com nenhum dos outros clubes interessados na sua próxima transferência.

O PSG não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

Numa conferência de imprensa em Barcelona, Messi, muito emocionado, entrou na sala sob os aplausos dos presentes e fez o seu último discurso como jogador dos Blaugrana, descrevendo este como um dos momentos mais difíceis da sua carreira.

"Nestes dias, neste último dia, estive a pensar... para ver o que ia dizer, o que podia dizer", disse Messi.

"A verdade é que não saiu nada, estava bloqueado como ainda estou agora. É muito difícil para mim, depois de tantos anos, depois de ter feito toda a minha vida aqui. Não estava preparado para isto.

O seis vezes vencedor da Bola de Ouro está a deixar o Barcelona, tendo chegado da Argentina com 13 anos.

"Hoje tenho de dizer adeus a isto, como já disse, foram muitos anos, toda a minha vida aqui. Depois de 21 anos, vou-me embora com a minha mulher e três catalães argentinos. Não posso estar mais orgulhoso de tudo o que fiz e vivi nesta cidade, que não tenho dúvidas de que depois de alguns anos fora voltaremos porque é a nossa casa, porque foi assim que prometi também aos meus filhos", acrescentou Messi.

Messi é o melhor marcador de sempre do Barcelona, com 682 golos, e ganhou numerosos prémios colectivos e individuais, incluindo quatro títulos da Liga dos Campeões e 10 da La Liga.

"Dei tudo por este clube, por esta camisola, desde o primeiro dia que cheguei até ao último. E a verdade é que estou mais do que satisfeito. Gostaria de me ter despedido de uma forma diferente. Nunca imaginei a minha despedida desta forma", disse Messi.

Ele continuou: "Gostaria de ter feito isso com as pessoas, no campo, para poder ouvir uma última ovação deles, um último carinho. Senti muito a falta deles durante todo este tempo de pandemia em que não pudemos jogar com o público. Tive saudades de os ter por perto, de os encorajar, de festejar um golo com eles, de os deixar chamar pelo meu nome".

Apesar de o clube e Messi terem chegado a acordo sobre um novo contrato, a grave situação financeira do Barcelona e os regulamentos do Fair Play Financeiro (FFP) da La Liga impediram a assinatura do mesmo.

Na sexta-feira, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirmou que "renovar com Messi acarretava alguns riscos [...] mas não podemos colocar o clube em maior risco", disse Laporta aos jornalistas.

"É preciso pôr os sentimentos de lado, é preciso olhar para os números com cabeça fria. Queríamos que a La Liga fosse mais flexível, mas isso não é desculpa. Conhecíamos as regras e o que nos foi deixado pela anterior direção torna tudo impossível.

"O clube está acima de tudo, até do melhor jogador do mundo", acrescentou Laporta.

Durante a sessão de perguntas e respostas de domingo com os meios de comunicação social, Messi foi convidado a comentar a tensão em torno da sua saída e se o Barcelona tinha feito tudo o que estava ao seu alcance para manter a sua estrela para a próxima época.

"O que é claro para mim é que fiz tudo o que era possível para ficar, o clube, Laporta, disse que não era possível devido a uma questão da La Liga, mas ouvi muitas coisas que foram ditas sobre mim, sobre o porquê de eu não ter continuado, mas posso garantir que fiz tudo o que era possível para ficar", disse Messi.

"No ano passado não queria ficar e também o disse, mas este ano queria ficar e não foi possível", acrescentou Messi.

