Lionel Messi assina contrato de dois anos com o Paris Saint-Germain

O gigante francês anunciou em comunicado que o astro argentino assinou um contrato de dois anos "com opção de um terceiro ano".

"Estou entusiasmado por começar um novo capítulo da minha carreira no Paris Saint-Germain. Tudo no clube corresponde às minhas ambições futebolísticas", disse Messi no comunicado. "Sei que o plantel e a equipa técnica são muito talentosos. Estou determinado a ajudar a construir algo especial para o clube e para os adeptos, e estou ansioso por entrar em campo no Parc des Princes."

Messi chegou a Paris na terça-feira e o clube fez um pequeno vídeo nas suas redes sociais, onde mostra a camisola da Argentina e os seis troféus da Bola de Ouro que Messi ganhou ao longo da sua carreira.

Neymar - que jogou com Messi no Barça e agora é estrela do PSG - escreveu no Instagram em uma história: "De volta juntos".

O Barcelona venceu a Liga dos Campeões pela última vez em 2015, quando Messi e Neymar jogavam juntos, e o PSG espera que o reencontro de dois dos maiores jogadores do mundo os ajude a garantir o principal torneio da Europa pela primeira vez.

Estou encantado com o facto de Lionel Messi ter escolhido juntar-se ao Paris Saint-Germain e estamos orgulhosos de o receber a ele e à sua família em Paris", afirmou o presidente e diretor executivo do PSG, Nasser Al-Khelaifi, no comunicado. Ele não escondeu o seu desejo de continuar a competir ao mais alto nível e a ganhar troféus, e naturalmente a nossa ambição como clube é fazer o mesmo.

"A chegada de Leo ao nosso plantel de classe mundial dá continuidade a uma janela de transferências muito estratégica e bem-sucedida para o clube. Liderado pelo nosso excelente treinador e pela sua equipa, espero que a equipa faça história em conjunto para os nossos adeptos em todo o mundo."

"Dei tudo de mim

A transferência de Messi para Paris põe fim ao seu histórico período de mais de 20 anos no Barcelona.

O argentino, amplamente considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, não assinou um novo contrato com o Barcelona.

O Barcelona afirmou que a situação financeira do clube e os regulamentos do Fair Play Financeiro (FFP) da La Liga não permitiam a assinatura de um novo contrato com Messi, apesar de ambas as partes terem chegado a um acordo.

O jornal espanhol El Mundo revelou que o contrato anterior do jogador de 34 anos, que expirava no final de junho, valia 672 milhões de dólares e fazia dele o atleta mais bem pago da história do desporto.

Messi tinha manifestado o seu desejo de deixar o clube catalão no ano passado, mas decidiu ficar porque não tinha intenção de contestar a decisão do clube em tribunal e arrastar uma disputa legal.

Numa conferência de imprensa em lágrimas no domingo, o melhor marcador de sempre do clube reflectiu sobre a sua carreira no Barcelona, na qual ganhou inúmeros prémios colectivos e individuais importantes, incluindo quatro títulos da Liga dos Campeões e 10 títulos da La Liga.

"Dei tudo por este clube, por esta camisola, desde o primeiro dia que cheguei até ao último", afirmou.

"E a verdade é que estou mais do que satisfeito. Gostaria de me ter despedido de uma forma diferente. Nunca imaginei a minha despedida desta forma."

