Lindner vê Coba como o encarregado de se defender.

No meio de crescentes preocupações, o Ministro das Finanças Lindner encoraja a Commerzbank a frustrar uma aquisição pela UniCredit. De acordo com Lindner, é dever da Commerzbank defender-se contra essa possível aquisição. Críticos da União culpam o governo federal por ser passivo. Em resposta a perguntas sobre o papel do governo, Lindner afirmou: "Isso é uma questão para o conselho de administração e o conselho de supervisão da Commerzbank". Apesar disso, as ações e táticas da UniCredit geraram dúvidas e deixaram muitos acionistas inquietos. "Portanto, o governo federal não venderá mais ações neste momento", mencionou Lindner.

Recentemente, a UniCredit adquiriu mais ações na empresa do DAX de Frankfurt por meio de instrumentos financeiros, dando-lhe cerca de 21% das ações da Commerzbank com direito a voto. A UniCredit planeja aumentar sua participação ainda mais, tornando uma oferta oficial de aquisição para o segundo maior banco privado da Alemanha mais provável - apesar da resistência do governo.

A UniCredit aproveitou a retirada parcial do governo federal da Commerzbank, entrando na empresa do DAX. "A perspectiva de a Commerzbank ser adquirida por um banco italiano agora requer nossa discussão", disse o líder da fração da União, Friedrich Merz. Afinal, a Commerzbank financia aproximadamente um terço das PMEs e do comércio exterior alemão.

"No entanto, o governo federal afirmou inequivocamente que prefere uma estrutura de propriedade diversificada para a Commerzbank", disse o líder do grupo CSU, Alexander Dobrindt. No entanto, a situação contraria essa afirmação, levantando preocupações que o governo federal agora deve abordar. O governo de trânsito aceitou uma fraqueza no setor bancário alemão. Dobrindt acrescentou: "Permanece a ser visto se isso é apenas um grave erro ou incompetência, ou algo mais sério no tratamento deste assunto".

Merz se refere ao exemplo da Hypo-Vereinsbank

Mesmo a ala trabalhista da CDU criticou fortemente os métodos da UniCredit. "O governo federal é chamado a inibir esse capitalismo predatório", exigiu o vice-presidente federal Christian Bäumler. Os planos de aquisição da UniCredit poderiam colocar em risco dezenas de milhares de empregos e deteriorar as condições de investimento das PMEs na Alemanha.

Merz citou o exemplo da Hypo-Vereinsbank (HVB), que a UniCredit adquiriu em 2005. "Aqueles interessados em observar o que pode acontecer deveriam olhar para o destino da HVB, que era um banco alemão forte e agora é uma filial da UniCredit na forma de uma GmbH em Munique", disse Merz. Se a mesma coisa acontecer com a Commerzbank, a Alemanha pode perder uma ferramenta vital de financiamento econômico. Merz enfatizou que isso é uma questão estrutural, não apenas sobre um banco.

