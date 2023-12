Liga Europa: Problemas com as multidões voltam a afetar os jogos

No mês passado, foram efectuadasvárias detenções durante o jogo do Leicester City com o Nápoles e, esta semana, houve cenas semelhantes de confrontos entre adeptos em estádios de França e Inglaterra.

O empate sem golos do Marselha com o Galatasaray foi interrompido durante oito minutos na parte final da primeira parte, na sequência de violência entre os adeptos e do lançamento de projécteis.

O blogue do jogo em direto da UEFA afirmava que o árbitro tinha interrompido o jogo devido a "razões de segurança relacionadas com a pirotecnia". As imagens mostraram foguetes acesos a serem lançados entre adeptos rivais, tendo um deles sido atirado para o relvado.

O treinador do Galatasaray, Fatih Terim, bem como os capitães do clube, Fernando Muslera e Dimitri Payet, aproximaram-se da zona do campo mais próxima dos adeptos em conflito, numa tentativa de acalmar os ânimos.

Em agosto, o jogo com o Nice, a contar para a Ligue 1, foi abandonado na sequência de uma rixa generalizada que envolveu adeptos, jogadores e funcionários.

Depois de terem sido atiradas garrafas de água aos jogadores do Marselha pelos adeptos da casa - uma das quais parece ter atingido Payet -, os adeptos acabaram por vencer a resistência dos seguranças e entraram no relvado para a luta de massas que se seguiu.

O Nice foi posteriormente penalizado com dois pontos e condenado a repetir o jogo, que será disputado à porta fechada num local neutro.

Não queremos essa reputação

Entretanto, em Londres, a merecida vitória do West Ham sobre o Rapid Viena, por 2-0, foi compensada por cenas semelhantes de violência entre a multidão.

Mais uma vez, as imagens pareciam mostrar vários projécteis atirados entre as bancadas do Estádio de Londres - incluindo um bebedouro.

Surgiram relatos de alguns adeptos do Rapid Viena que tentaram saltar as barreiras e atravessar os perímetros de segurança para se aproximarem dos adeptos da casa após o golo inaugural de Declan Rice na primeira parte.

Após o jogo, o treinador do West Ham, David Moyes, revelou que tinha testemunhado os problemas a partir da sua posição na linha lateral.

"Não sei exatamente como começou, não sei onde começou, mas apercebi-me de algumas coisas a serem atiradas", disse Moyes.

"Queremos ser um clube com presença regular na Europa e, por isso, queremos ter um comportamento correto.

"Não sei quem começou, mas não queremos essa reputação. Queremos ser vistos como um clube que pode viajar para a Europa e que todos nos recebem bem", acrescentou Moyes.

As cenas desagradáveis colocaram uma nota de rodapé dececionante no que foi outra excelente noite na Europa para os Hammers, que agora estão no topo do Grupo H após vitórias consecutivas.

Said Benrahma garantiu a vitória do West Ham com um remate certeiro nos acréscimos, e a sua equipa vai agora enfrentar o Genk, da Bélgica, para tentar passar à primeira posição do grupo.

