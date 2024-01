Liga de Hóquei da Costa Leste suspende jogador por tempo indeterminado após alegado gesto racista contra adversário negro

A liga e a Associação dos Jogadores Profissionais de Hóquei vão realizar uma audiência. Num comunicado de domingo, o diretor executivo dos Icemen, Andy Kaufmann, afirmou que a equipa vai despedir Panetta com efeitos imediatos.

"Em nome de toda a organização dos Icemen, pedimos desculpa a todos os que se sentiram ofendidos e esperamos iniciar o processo de recuperação em conjunto", refere o comunicado.

O alegado gesto teve lugar durante o prolongamento e resultou numa luta. Depois disso, os Icemen publicaram no Twitter: "O prolongamento começou com uma luta rude que resultou em várias penalizações de ambos os lados".

Subban, que é negro, respondeu a esse tweet e disse que Panetta tinha feito gestos de macaco para ele: "Mais como @JPanetta12 era muito covarde para lutar comigo e assim que comecei a virar as costas, ele começou a fazer gestos de macaco para mim, então eu dei um soco na cara dele várias vezes e ele se virou como o covarde que ele é. Pronto, está resolvido".

A CNN viu o vídeo da luta, mas não pode verificar a alegação de Subban.

Panetta publicou um vídeo a pedir desculpa pelo incidente na sua conta do Twitter no domingo à noite, mas disse que não pretendia que o seu gesto tivesse qualquer implicação racial.

"Fiz-lhe um gesto de durão, tipo culturista", disse Panetta, acrescentando que já fez o mesmo gesto em confrontos anteriores no gelo.

"Quero reiterar que não proferi quaisquer insultos raciais, ruídos ou algo do género durante o incidente. Vejo agora, pela reação de Jordan, que ele e outras pessoas viram certamente o gesto como um gesto racial e que as minhas acções causaram muita raiva e perturbação a Jordan, à sua família e a inúmeras outras pessoas", disse Panetta no vídeo.

"Peço sinceras desculpas pela dor, sofrimento e raiva que as minhas acções causaram a (Subban), à sua família e a todos os que ficaram magoados com isto. Por muito pouco intencionais que tenham sido as minhas acções, reconheço o impacto do meu gesto e comprometo-me a compreender melhor o seu impacto no futuro", afirmou.

P.K. Subban, irmão de Jordan Subban e defesa dos New Jersey Devils, da Liga Nacional de Hóquei, criticou Panetta nas redes sociais após o jogo.

"Eles não chamam a liga da costa leste de selva porque meu irmão e os outros jogadores negros são os macacos!" escreveu P.K. Subban. "Ei @jacobpanetta, você não deve ser tão rápido em excluir seu Twitter ou sua conta do Instagram, você provavelmente será capaz de jogar novamente ... é o que a história diz, mas as coisas estão mudando."

A ECHL disse à CNN que a liga não fará mais comentários até que a audiência seja concluída.

Os Icemen afirmaram que estão "a cooperar plenamente com a Liga na análise do incidente e que, após a análise da Liga, farão comentários e tomarão decisões com base nos nossos valores fundamentais".

O presidente dos Stingrays, Rob Concannon, emitiu uma declaração no domingo em apoio a Subban após a decisão da ECHL de suspender Panetta.

"Os Stingrays da Carolina do Sul estão revoltados com o incidente de ontem à noite envolvendo Jordan Subban", diz a declaração. "A nossa organização apoia o amigo e colega de equipa Jordan, bem como todos os outros jogadores que continuam a lidar com o racismo e a discriminação. Este comportamento tem de parar e é inaceitável".

Este é o segundo alegado incidente racista que ocorreu no sistema de ligas menores da NHL nas últimas duas semanas. Na sexta-feira, a Liga Americana de Hóquei suspendeu o avançado do San Jose Barracuda, Krystof Hrabik, por 30 jogos, por ter dirigido um gesto racista a Boko Imama, dos Tucson Roadrunners, durante um jogo a 12 de janeiro.

Eric Levenson, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com