Destaques da história

Lexi Thompson diz que o facto de ser "viciada" em exercício físico ajudou o seu jogo

Lexi Thompson ganhou dois torneios em 2017

Foi fundamental na vitória da equipa dos EUA na Solheim Cup

A golfista de 22 anos já viveu os altos e baixos do desporto e também passou por momentos difíceis fora do campo de golfe.

No primeiro Major da época, o ANA Inspiration, na Califórnia, a jogadora natural da Florida tinha uma vantagem de duas pancadas quando foi informada, nos últimos momentos da ronda final, que seria penalizada com quatro pancadas devido a uma infração que um telespetador tinha detectado na ronda anterior.

A sua compostura no campo - recuperou para forçar um playoff que acabou por perder na morte súbita para a sul-coreana So Yeon Ryu - granjeou-lhe novos fãs e as redes sociais foram inundadas de indignação.

Mas durante um ano difícil - em maio foi diagnosticado um cancro à sua mãe e a sua avó morreu em setembro - Thompson manteve-se consistente no campo.

LER: Panquecas e Justin Timberlake - o dia perfeito de Lexi Thompson

A carreira de Lexi Thompson em imagens

'Uma rapariga normal de 22 anos'

Atualmente classificada em 3º lugar no ranking mundial, a vencedora de grandes torneios ganhou dois torneios em 2017 e obteve nove resultados entre os 10 primeiros, enquanto em agosto foi fundamental para a equipa dos EUA vencer a Solheim Cup.

Mas, apesar dos sucessos e das dificuldades, a americana afirma que continua a ser uma "rapariga normal de 22 anos".

Reflectindo sobre o facto de ser um dos maiores nomes do seu desporto, Thompson disse ao programa Living Golf da CNN: "É algo a que me habituei. Não me vejo como uma pessoa famosa nesse sentido.

"Apenas jogo golfe profissionalmente para ganhar a vida. Acho que é muito diferente de um jogador normal de 22 anos, mas é ótimo ver a quantidade de apoio que recebo dos fãs e isso faz parte de um atleta profissional. É o que vem com isso".

LER: Thompson paga um preço pela intervenção de um telespetador

Ao longo dos anos, a golfista tem postado regularmente no Instagram fotos suas no ginásio e é a sua dedicação ao treino que tem sido um dos factores por detrás do seu sucesso, com o seu regime de fitness a conduzir, segundo ela, a melhorias "dramáticas" na sua distância de condução.

Ela gosta de mostrar aos fãs uma parte diferente da sua vida, embora a golfista tenha publicado na sua página do Instagram no mês passado que se iria afastar das redes sociais após a morte da sua avó para "se concentrar na minha família e nada mais".

Thompson, cujos ganhos na carreira ultrapassam os 7 milhões de dólares, disse: "Quando chego a casa, gosto de passar muito tempo com a minha família, uma vez que não os vejo muitas vezes, mas há muita prática envolvida e muito treino.

"Estou definitivamente viciado em toda a parte do treino.

"Adoro fazer exercício. É como se fosse o meu escape: correr. Ponho os auscultadores nos ouvidos e ponho música a tocar e vou-me embora.

"Mas penso que é muito importante para o golfe porque temos dias muito longos. Estamos no campo durante cinco horas e depois, com o aquecimento, são mais uma ou duas horas, por isso é importante estar em boa forma para conseguirmos passar o dia.

LER: Dustin Johnson tem grandes esperanças na equipa da Ryder Cup dos EUA

"Desde que comecei a trabalhar, tenho visto mudanças drásticas na distância do meu swing no golfe.

"Obviamente, só pela minha aparência e pensamento, foi isso que me viciou, mas acho que é uma grande parte do estilo de vida aqui.

Visite CNN.com/golf para mais notícias e reportagens

"Muitas das raparigas fazem exercício e mantêm-se em forma, seja com rolos de espuma, alongamentos ou exercício físico, para se manterem em boa forma, porque às vezes estamos 10 semanas na estrada."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com