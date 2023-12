Lewis Hamilton satisfeito com a qualificação de "sonho" para o Grande Prémio da Austrália

O inglês não ganhou nenhuma corrida na época passada, com a Mercedes a viver um ano de 2022 tórrido, com a equipa a chegar ao fim da sua série de oito títulos de construtores consecutivos, com a Red Bull a conquistar o título.

Duas corridas após o início da nova temporada e a Mercedes parecia destinada a outra campanha árdua, já que a Red Bull teve um início brilhante, vencendo no Bahrein e na Arábia Saudita.

Hamilton qualificou-se em sétimo para as duas corridas da época, pelo que a sua surpresa ao começar em terceiro na grelha para o GP de domingo foi compreensível.

"Estou muito feliz com isto. Isto é totalmente inesperado", disse ele aos repórteres, de acordo com o F1.com. "Estou muito, muito orgulhoso da equipa".

O companheiro de equipa de Hamilton, George Russell, classificou-se em segundo lugar, atrás do campeão mundial Max Verstappen, que garantiu a pole pela primeira vez em Melbourne.

"George fez um trabalho fantástico hoje, por isso, para nós, estar nas duas primeiras filas é honestamente um sonho para nós", acrescentou Hamilton. "Estamos todos a trabalhar o mais possível para estarmos de volta à frente, por isso estar tão perto da Red Bull é honestamente incrível.

"Espero que amanhã possamos dar-lhes um pouco de corrida pelo seu dinheiro, e esperamos que o tempo esteja bom."

O chefe da equipa Mercedes, Toto Wolff, disse aos jornalistas que Verstappen estava "numa liga própria", mas afirmou que o desempenho das Flechas de Prata na qualificação tinha trazido felicidade à equipa.

Verstappen alcançou a 22ª pole da sua carreira, com um tempo de um minuto e 16,732 segundos. Russell ficou 0,236 segundos atrás, com Hamilton a 0,372 segundos. Fernando Alonso classificou-se em quarto.

Sergio Perez, vencedor do GP da Arábia Saudita, caiu na primeira volta e vai começar a corrida na parte de trás do pelotão.

