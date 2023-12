Lewis Hamilton prolonga o contrato com a Mercedes até 2023; elogia a equipa pelo "ambiente inclusivo

O sete vezes campeão do mundo de pilotos disse que estava orgulhoso da forma como a Mercedes o tinha apoiado no seu esforço para melhorara diversidade e a igualdade na Fórmula Um.

"Eles [Mercedes] assumiram a responsabilidade e deram passos importantes na criação de uma equipa mais diversificada e de um ambiente mais inclusivo", afirmou Hamilton, de 36 anos, numa declaração publicada no sítio Web da equipa.

"É difícil acreditar que já passaram quase nove anos a trabalhar com esta equipa incrível e estou entusiasmado por continuarmos a nossa parceria por mais dois anos", acrescentou Hamilton, que ganhou seis dos seus sete títulos de F1 com a Mercedes.

Único piloto negro na grelha de partida, Hamilton emergiu como uma voz poderosa em prol da diversidade e da igualdade racial no desporto.

Ao mesmo tempo que igualou o recorde de Michael Schumacher de sete campeonatos mundiais de F1 na época passada, Hamilton foi uma voz forte contra a brutalidade policial e a injustiça racial no rescaldo da morte de George Floyd em Minneapolis.

O piloto da Mercedes usou um capacete Black Lives Matter com um fato de corrida preto, ajoelhou-se antes de cada grande prémio e incentivou os seus colegas a fazerem o mesmo. O seu carro foi pintado de preto como uma declaração do compromisso da equipa para com a diversidade.

O auge das suas capacidades

À medida que procura um recorde de oitavo campeonato, Hamilton é o segundo na classificação dos pilotos nesta temporada, 18 pontos atrás do piloto da Red Bull Max Verstappen.

"As suas conquistas neste desporto falam por si e, com a sua experiência, velocidade e perícia de corrida, está no auge das suas capacidades", disse o Diretor Executivo e Chefe de Equipa, Toto Wolff, sobre Hamilton.

"Estamos a saborear a batalha que temos em mãos este ano - e é por isso que também quisemos acordar este contrato cedo, para não termos distracções da competição em pista", acrescentou Wolff.

"Eu sempre disse que, enquanto Lewis ainda tiver o fogo da corrida, ele pode continuar o tempo que quiser."

Hamilton registou 77 vitórias em corridas e 74 pole positions com a Mercedes, enquanto o britânico detém o recorde de maior número de vitórias em corridas - 98 - na F1.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com