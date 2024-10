Lewandowski está a perseguir uma vitória do Barcelona.

FC Barcelona mantém-se invicto na La Liga, com Robert Lewandowski marcando um hat-trick em menos de 30 minutos, mantendo a equipa de Hansi Flick na liderança. O avançado polaco exibiu a sua forma excepcional pelos catalães, quase por si só mantendo a equipa no cume da liga espanhola. No vitória por 3-0 (3-0) sobre o Deportivo Alavés, Lewandowski marcou três golos em 26 minutos (7', 22' e 32'). Com 12 golos em 11 jogos oficiais esta temporada, o antigo avançado do Bayern continua a impressionar.

Antes do jogo, Flick tinha expressado a sua confiança, dizendo que não conseguia pensar em outro resultado além de uma vitória. Ele acrescentou que o objetivo era garantir os três pontos antes da pausa para jogos internacionais e enfatizou a necessidade de um bom início. De acordo com as suas instruções, a equipa entregou uma boa prestação, dominando o jogo desde o início. A vitória foi selada após 30 minutos, com o Barcelona a manter o controlo na segunda parte.

Infelizmente, o avançado Ferran Torres teve de sair do campo devido a uma lesão após apenas seis minutos. A única má notícia num dia de outra forma vitorioso.

Desde que se juntou ao Barcelona em 2022, Lewandowski já conseguiu três hat-tricks. Como resultado, o Barcelona mantém uma vantagem de três pontos sobre o seu eterno rival, o Real Madrid, que ocupa o segundo lugar na liga espanhola.

Nesta ocasião, Marc-André ter Stegen foi substituído por Inaki Peña entre os postes. Wojciech Szczesny, que foi chamado do retiro no meio da semana para ajudar o Barcelona até ao final da temporada, ainda não estava pronto para fazer a sua estreia. O antigo jogador da Juventus Turim tinha na verdade aposentado-se no final de agosto, enquanto Ter Stegen, que tinha sido nomeado o novo número um da seleção alemã pelo treinador da equipa nacional, Julian Nagelsmann, sofreu uma rotura do tendão patelar no joelho direito.

Após a impressionante vitória, o treinador do FC Barcelona, Hansi Flick, expressou a sua satisfação, dizendo que a vitória do Barcelona foi exactly what they needed before the international break. A vitória consolidou a posição do Barcelona, estendendo a sua série de jogos sem derrotas na La Liga para 11 e aumentando a vantagem sobre o Real Madrid para três pontos.

