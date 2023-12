Lembra-se de quando os Beckhams andavam por todo o lado com roupas a condizer?

Por um lado, quem pode esquecer quando elas iam a todo o lado com roupas a condizer?

Por volta da viragem do milénio, não se podia abrir um jornal na Grã-Bretanha sem ver a abordagem coordenada por cores de Posh e Becks ao que agora conhecemos como #couplegoals.

Numa projeção do filme de culto "Withnail and I", em 2001, optaram pelo castanho da cabeça aos pés, com David a usar uma gabardina ao estilo Matrix. Dois anos mais tarde, nos MTV Movie Awards, optaram por conjuntos brancos subtis incrustados de jóias (na foto acima, e mais tarde imortalizados pelo Madame Tussauds). Depois, claro, houve as núpcias do casal em 1999, onde se casaram de creme antes de se vestirem de roxo para cortar o bolo com um sabre desnecessariamente grande.

Mas, apenas algumas semanas antes, tinha havido um momento de moda coordenada ainda mais icónico.

Foi o auge da Beckham-mania quando o super-casal se vestiu de couro da cabeça aos pés numa festa da Versace em Londres. Victoria estava prestes a começar a gravar um terceiro álbum das Spice Girls, e David tinha acabado de ajudar o Manchester United a conquistar os campeonatos inglês e europeu. O seu primeiro filho, Brooklyn, tinha acabado de nascer e o casal tinha comprado recentemente uma mansão familiar acolhedora, apelidada de "Palácio de Beckingham" pelos meios de comunicação social.

Numa alusão ao anfitrião da noite, os fatos a condizer foram feitos pela Versace. A combinação de casaco e calças - suficientemente brilhantes para refletir os flashes dos paparazzi e mais justas do que seria de esperar nos folgados anos 90 - roubou as atenções e foi notícia nos jornais no dia seguinte.

É frequentemente ignorado o facto de as peças de vestuário serem extremamente inadequadas para a época. Afinal de contas, estávamos a meio de junho (embora os verões britânicos sejam muitas vezes tão amenos que se pode usar couro sem sequer suar). Talvez isso explique o facto de David e Victoria terem optado por baixar os fechos de correr dos seus colarinhos apertados, deixando os mais pequenos vislumbres de pele a espreitar através do que se tornaram efetivamente decotes de buraco de fechadura. No entanto, para um look tão arrojado, era quase totalmente desprovido de atitude. Pareciam um par de motoqueiros afáveis a parar num pub de uma aldeia inglesa para beber sumo de laranja. David, de cabelo descaído - que completou o conjunto com um par de mocassins de sola rasa - nem sequer parecia convencido com a ideia.

Havia uma certa timidez nos seus olhos naquela noite, como se ele soubesse que um dia se arrependeria da decisão. E, de facto, arrependeu-se.

"Uau, fizemos mesmo isto", escreveu ele no Instagram, publicando a imagem icónica para assinalar o seu aniversário de casamento em 2017. Pouco tempo depois, ele explicou isso na revista da H&M: "Eram Versace. Mas esta é uma daquelas em que olho para trás e penso: 'Em que é que estávamos a pensar? Rimo-nos dessa. Lembro-me que é muito bom até o fazermos como casal".

Victoria, no entanto, tem estado menos disposta a renegar o passado. "Nunca olho para trás e me arrepio com nada", disse ela à Grazia em 2018.

E porque haveria de o fazer? Por um lado, como proprietária de uma marca de moda respeitada - embora apenas recentemente lucrativa -, Posh agora tem reputação suficiente como designer para evitar perguntas sobre as escolhas anteriores do guarda-roupa.

Mas talvez mais importante: Os fatos fizeram exatamente o que era suposto fazerem.

A obsessão do Reino Unido com a moda dos Beckhams pode ter sido parcialmente alimentada pelo escárnio dos tablóides com a ideia de extravagância dos novos ricos, mas a publicidade serviu a sua causa. Mesmo as roupas mais questionáveis contribuíram para um dos exercícios de construção de marca mais bem sucedidos do entretenimento moderno.

O estilo coordenado ajudou o casal a transformar-se da singular Victoria Adams e David Beckham no coletivo "Posh and Becks", uma alcunha tão difundida que foi acrescentada ao Collins Concise English Dictionary. A sua capacidade de criar uma identidade unificada ultrapassou em muito a de antecessores como Hugh Grant e Liz Hurley, ao mesmo tempo que lançava as bases para os super-casais que viriam a seguir (e, ao contrário de TomKat e Brangelina, a sua relação também foi longe).

Hoje em dia, os Beckhams têm uma abordagem muito mais refinada à geminação. O seu estilo coletivo evoluiu da cópia para o complemento. Veja-se o elegante vestido azul-marinho que usaram no Palácio de Buckingham em 2017, ou os fatos de gala usados na Met Gala, onde não pareciam deslocados no maior palco da alta costura.

E claro, o cabedal era mau, mas pelo menos não era mau como o da Britney e do Justin em calças de g anga.

