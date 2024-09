- Lembra-se da sua amada irmã, a quem Charles Spencer se refere.

Charles Spencer, o irmão mais novo da falecida Princesa Diana (1961-1997), prestou homenagem à sua irmã no 27º aniversário de sua morte. Ele recorreu ao Instagram, compartilhando uma série de fotografias de jornais que captam diferentes fases da vida de Diana. Em 31 de agosto de 1997, a princesa encontrou um fim trágico aos 36 anos, após um acidente de carro em Paris.

O post gerou uma onda de emoções nos comentários. Uma imagem mostrava uma jovem Diana em seu batismo, sugerido pelo artigo de jornal cortado. Outra a mostrava brincando empurrando seu cavalo de brinquedo com rodas. Charles manteve seus pensamentos para si com as imagens, mas aqueles que comentaram compartilharam seus sentimentos. "Profundamente amada e sentida falta, para sempre e sempre, por muitas, muitas pessoas em todo o mundo", lia-se em uma mensagem de condolências. Outro comentarista enalteceu Diana como "a verdadeira rainha da Inglaterra".

Tragicamente, Diana morreu em um acidente de carro ao lado de seu parceiro, Dodi Al-Fayed (1955-1997), e seu guarda-costas em Paris. O incidente ocorreu quando seu Mercedes colidiu com uma coluna de túnel na Pont de l'Alma. Infelizmente, o motorista e seu companheiro morreram no local, enquanto Diana sucumbiu a seus ferimentos mais tarde no hospital. Milagrosamente, o guarda-costas foi o único sobrevivente.

Recentemente, a revista "Deadline", uma publicação renomada da indústria, anunciou que a morte de Diana seria reexaminada no próximo documentário intitulado "Quem Matou Diana?"

A homenagem compartilhada por Charles incluiu uma foto de Diana sentada em um carro clássico, sorrindo radiantemente. Apesar da ocasião sombria, a imagem trouxe um senso de alegria para muitos espectadores. Mais tarde naquele dia, Charles foi visto dirigindo um carro, parecendo perdido em pensamentos.

