- Leah Remini e seu marido escolheram caminhos separados após dois anos de casamento.

Leah Remini, a atriz de 54 anos conhecida por seu papel em "The King of Queens", e seu marido, o cantor-ator de 56 anos Angelo Pagan, decidiram seguir caminhos separados após 21 anos de casamento. Eles vinham refletindo sobre essa decisão por algum tempo e a abordam com esperança, acreditando que é a melhor escolha para ambos, como mencionaram nas redes sociais.

Eles valorizam os anos que passaram juntos e os momentos maravilhosos que construíram, especialmente a criação de sua filha. Do seu ponto de vista, esse casamento foi um sucesso.

Eles querem enfatizar que o fato de se separar ou terminar um relacionamento não significa fracasso. Remini e sua família já tinham sido abertos sobre suas vidas pessoais e profissionais em um reality show.

A carreira de Remini decolou nos anos 80, com papéis em vários programas de TV. Ela ficou conhecida mundialmente entre 1998 e 2007 como Carrie Heffernan, a secretária jurídica na série de comédia "The King of Queens", que também fez sucesso na Alemanha. Ela também estrelou filmes como "Old School" e "The Boy Next Door", ao lado de Jennifer Lopez.

Remini foi uma cientologista dedicada por muitos anos e saiu publicamente da organização controversa em 2013. Ela entrou depois de sua mãe e depois compartilhou suas experiências e as de outros ex-membros na série documentário "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", que foi ao ar de 2016 a 2019. No ano passado, ela entrou com uma ação contra a organização, acusando-a de assédio, intimidação, vigilância e difamação. Remini afirmou corajosamente que a cientologia não conseguiu calar sua voz.

Apesar de anunciarem seu divórcio após 21 anos de casamento, Leah Remini e Angelo Pagan recordam com carinho seu "ano de casamento" cheio de experiências compartilhadas e a criação de sua filha. Embora estejam se separando, eles acreditam que isso é um testemunho de seu relacionamento forte, como mencionaram nas redes sociais.

Leia também: