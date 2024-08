- Laurie Anderson comemora uma figura americana influente na aviação através de seu álbum de música.

Rotular Laurie Anderson apenas como uma música subestima seu verdadeiro talento. Ela é muito além dessa simples categorização. Nascida Laura Philips Anderson em 1947 em uma pequena cidade de Illinois, essa artista é uma raridade conhecida como "multitalento": ela canta, cria violinos únicos e auto-desenhados, produz performances provocadoras no mundo da arte e se encaixa perfeitamente tanto nas cenas literária quanto cinematográfica. Esta artista premiada, que recebeu elogios em vários campos, é uma contadora de histórias cativante.

Ela demonstra isso novamente em seu último álbum "Amelia", lançado hoje. Este álbum conceitual, com 22 faixas faladas, narra a história da pioneira da aviação americana Amelia Earhart em sua última viagem. Em 1937, cinco anos após seu histórico voo sobre o Atlântico, Earhart tentou outro feito: tornar-se a primeira pessoa a dar a volta ao mundo na linha do equador. Em 21 de maio de 1937, ela começou sua expedição pioneira, mas desapareceu seis semanas depois durante sua última decolagem em Nova Guiné.

Não é para ouvidos fracos

Anderson captura o desespero dessa viagem de sentido único em quase duas dúzias de pequenos esboços: colagens sonoras, sequências musicais, melodias e trechos sonoros, mergulhando fundo nos sentimentos e pensamentos de Earhart durante seu voo de 87 anos. Não é fácil de ouvir, nem musical nem tematicamente. As faixas com arranjos esparsos carregam uma expectativa sombria que penetra nos títulos otimistas com arcos melódicos quase clássicos como "Brasil", "Índia E Em Direção À Austrália" e "Caminho Para Mandalay".

Sua representação mais comovente do voo de registro incompleto é na faixa "Relógios Quebrados" - um monólogo interno de Earhart, onde ela enfrenta suas fraquezas físicas e chances desoladoras de um pouso bem-sucedido, repetidamente tentando conter pensamentos negativos com um firme "Pare!".

"desapareceu sem deixar vestígios"

Foi semelhante quando Earhart desapareceu sobre o Pacífico às 8h40min de 2 de julho, enviando sua última mensagem de rádio. Logo depois, o governo dos EUA iniciou uma operação de busca maciça envolvendo 64 aeronaves e 8 navios de guerra, cobrindo mais de 400.000 milhas quadradas do Pacífico por mais de duas semanas antes de pronunciá-la "desaparecida, presumivelmente morta".

Aqueles que mergulham nessa grande drama auditivo, possível com a ajuda de músicos como Rob Moose, Marc Ribot ou a orquestra tcheca Filharmonie Brno, podem achar difícil de acreditar que Laurie Anderson já fez sucesso no mainstream: em 1981, seu experimento sonoro harmônico "O Superman" se tornou um sucesso nas paradas do Reino Unido.

No entanto, o auge de Anderson foi na metade dos anos 90, quando ela e seu amigo próximo e futuro marido Lou Reed formaram um duo artístico de peso, como John Lennon e Yoko Ono. Até a morte de Reed em 2013, eles mantiveram a cena artística de Nova York agitada com desenvolvimentos surpreendentes.

Apesar de sua idade avançada, a artista com o característico corte de cabelo de ouriço continua ativa e versátil: em 2015, ela dirigiu o filme "Heart of a Dog"; em 2016, foi convidada a servir como membro do júri do Festival Internacional de Cinema de Veneza; em 2018, ganhou um Grammy por sua colaboração com o Quarteto de Cordas Kronos; e em 2020, foi agraciada com a membresia na Academia Americana de Artes e Letras.

O lançamento de seu último álbum "Amelia" serve como um testemunho do talento duradouro de Laurie Anderson. Este álbum, centrado na última viagem de Amelia Earhart, mostra a capacidade de Anderson de captar emoções complexas através de seu estilo musical único.

O lançamento do álbum marca outra marca na ilustre carreira de Anderson, estabelecendo-a ainda mais como uma artista multitalentosa que continua a cativar audiências em várias plataformas.

