Larry Vanover, árbitro da MLB, hospitalizado depois de ser atingido na cabeça por um lançamento durante o jogo entre os Yankees e os Guardians

No início da quinta entrada, o segunda base do Guardians, Andres Gimenez, tentou fazer um lançamento de revezamento para o home plate, mas acidentalmente acertou a bola na cabeça de Vanover, um chefe de equipe que está na liga principal há 29 temporadas. Vanover conseguiu levantar-se e sair do campo lentamente. Ele não voltou ao jogo.

Chris Guccione, outro árbitro que trabalhou no jogo de quarta-feira, disse após o jogo que Vanover tem um "nó de bom tamanho no lado esquerdo" acima da orelha.

"Eles vão fazer um teste de concussão e parecia que ele era coerente e que sabia mais ou menos o que estava acontecendo", disse Guccione a um repórter do pool. "Mas ele tinha aquele olhar vidrado. Ele vai ficar no hospital pelo resto da noite, talvez. Foi assustador. É muito difícil concentrarmo-nos depois de vermos um colega ser atingido. Mas eles deram-me informações actualizadas e eu pensei: "Está bem. Ele está bem. Está em boas mãos. Então, seguimos em frente".

A fonte disse que Vanover ainda estava no hospital na manhã de quinta-feira e que tinha hipóteses de ter alta no final do dia. Nenhuma atualização foi fornecida na noite de quinta-feira.

Os Yankees venceram a partida de quarta-feira por 4 a 3, com três árbitros terminando o jogo.

Na quinta-feira, a equipa de Vanover esteve em Cincinnati para o jogo entre os Reds e os Philadelphia Phillies. Jeremy Riggs substituiu Vanover, de acordo com o resultado do jogo.

A CNN contactou a Liga Principal de Basebol para obter comentários.

Fonte: edition.cnn.com