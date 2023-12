Lady Gaga entra no elenco do novo filme de Ridley Scott sobre o assassinato de Gucci, de acordo com relatos

De acordo com o Deadline, a autora do êxito "Born This Way" - nome verdadeiro Stefani Germanotta - prepara-se para se juntar ao veterano cineasta Ridley Scott para o seu próximo projeto.

Scott, que dirigiu sucessos de bilheteira como "Alien", "Blade Runner" e "Gladiador", vai levar para o grande ecrã o assassinato de Maurizio Gucci, o antigo chefe da casa de moda Gucci.

A CNN contactou os representantes de Gaga para comentar o assunto.

O guião do filme é baseado no livro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" de Sara Gay Forden. Maurizio Gucci, neto do fundador da empresa, Guccio Gucci, era o diretor da casa de moda italiana antes de ser assassinado nos degraus do seu escritório em 1995.

Gaga, que é ítalo-americana, interpretará a ex-mulher de Gucci, Patrizia Reggiani, que foi condenada por orquestrar o seu assassinato. A socialite italiana, que teve dois filhos com o patrão da moda, cumpriu 18 anos antes de ser libertada em 2016.

A artista de 33 anos tem sido aclamada pela crítica desde que chegou ao ecrã. A estrela nascida em Nova Iorque fez a sua estreia no grande ecrã em 2013, no filme americano de ação e exploração "Machete Kills".

Em 2015, Gaga mostrou o seu talento como atriz na quinta temporada da série de antologia de sucesso de Ryan Murphy, "American Horror Story: Hotel". O seu desempenho estelar como a vilã Condessa valeu-lhe o prémio de Melhor Atriz numa Minissérie ou Filme para Televisão.

Uma das artistas mais vendidas da história da música, 2019 foi talvez o ano mais bem-sucedido da carreira de Gaga até agora, graças à sua vez ao lado de Bradley Cooper em "Nasce uma Estrela". Na 91.ª edição dos Prémios da Academia, em fevereiro, ganhou o Óscar de Melhor Canção Original por ter escrito a canção Shallow.

"Se estão em casa, sentados no sofá, e estão a ver isto agora, tudo o que tenho a dizer é que isto é trabalho árduo", disse ela durante o seu discurso de aceitação. "Trabalhei arduamente durante muito tempo e não se trata de ganhar, mas sim de não desistir. Se tens um sonho, luta por ele".

Scott dirigiu recentemente o thriller policial "All the Money in the World", protagonizado por Christopher Plummer, Michelle Williams e Mark Wahlberg. Esse filme retratou o rapto do neto de J. Paul Getty em 1973.

