Kylian Mbappé indeciso quanto ao seu futuro

Mbappé disse no ano passado que não iria renovar o seu contrato com o PSG, que expira no final da época 2023-24, altura em que poderia deixar Paris a título gratuito.

O capitão da seleção francesa, há muito ligado a uma transferência para o Real Madrid, é agora livre de assinar um pré-contrato com um novo clube.

"Antes de mais, estou muito, muito, muito motivado para este ano. É muito importante", disse Mbappé aos jornalistas após a vitória do PSG por 2-0 sobre o Toulouse na final da Supertaça de França, na quarta-feira.

"Como já disse, temos títulos para conquistar e já ganhámos um, por isso já está feito. Depois disso, não, ainda não me decidi.

"Mas, de qualquer forma, com o acordo que fiz com o presidente (Nasser Al-Khelaifi) este verão, é indiferente a minha decisão.

"Conseguimos proteger todas as partes e preservar a serenidade do clube para os desafios que se avizinham, o que continua a ser o mais importante. Por isso, diremos que é secundário".

Relatos da mídia em setembro disseram que Mbappé havia concordado em renunciar a bônus de fidelidade no valor de até 100 milhões de euros (US $ 109,45 milhões) se ele deixasse o PSG em uma transferência gratuita.

Em 2022, Mbappé esperou até maio para anunciar uma extensão de contrato no PSG, poucas semanas antes da abertura da janela de transferências. O jogador de 25 anos disse que, desta vez, pode não deixar para tão tarde.

"Acho que foi no final de maio em 2022, porque eu não sabia até maio", acrescentou. "Se eu sei o que quero fazer, porquê arrastar a situação? Não faz sentido".

