Kylian Mbappé enfrenta desafios contra equipes próximas à última posição da liga

Estrela do futebol francês Kylian Mbappé finalmente marcou um gol na La Liga, colocando fim à sua seca de gols. O atacante de 25 anos marcou seus primeiros dois gols na liga espanhola, contribuindo significativamente para a vitória por 2-0 do Real Madrid sobre o Real Betis Sevilla no Bernabéu.

Após uma atuação impressionante, Mbappé expressou sua alegria, "É uma grande alívio, venho esperando marcar neste estádio icônico há muito tempo. Mas a vitória é o que importa mais." O astro francês havia enfrentado críticas sobre sua forma, com alguns críticos questionando seu desempenho.

Mbappé forneceu a faísca vital na vitória da equipe, marcando ambos os gols. Seu primeiro gol veio após 67 minutos, enquanto ele garantiu a vitória com um pênalti tranquilo após Vinicius Jr. ter sido derrubado (75'). Foi sua quarta tentativa de quebrar sua seca de gols na La Liga, e ele conseguiu, levando o Real Madrid a uma vitória vital.

Apesar da vitória, o Real Madrid ainda está quatro pontos atrás dos ferozes rivais do FC Barcelona, que começaram a temporada impressionantemente sob o novo técnico Hansi Flick. Após dois empates contra Mallorca e Las Palmas, o Real evitou cair ainda mais na tabela. "Após nosso empate com as Palmas, sabíamos que tínhamos que vencer", compartilhou Mbappé após o jogo. "Conseguimos fazer isso em um jogo difícil. Somos o Real, e sabemos como vencer."

O técnico Carlo Ancelotti elogiou os esforços de Mbappé, "Não o forçamos a marcar, ele foi muito efetivo na área. Suas atuações são cruciais, mas o que valorizamos mais é o desempenho geral da equipe." Após seu empate com Las Palmas, Ancelotti criticou vários aspectos de sua estratégia, com o objetivo de trazer mais clareza para o jogo da equipe.

O Real Madrid lutou no início, com Mbappé apenas encontrando chances pela metade. No entanto, seu breakthrough veio no meio do segundo tempo, quando Fede Valverde o deixou com um toque de calcanhar inteligente. Com sua finalização emocionante, Mbappé realizou um sonho de criança ao se juntar ao Madrid a partir do Paris Saint-Germain durante o verão e começou sua aventura com um estrondo: marcando o gol vencedor na Supercopa Europeia contra o Atalanta Bergamo. No entanto, no início da La Liga, Mbappé teve um começo difícil - até seu gol contra o Betis.

