Kurt Zouma, estrela do West Ham, exprime "grandes remorsos" por ter pontapeado um gato

Mais tarde, o jogador foi condenado a cumprir 180 horas de serviço comunitário pelo Tribunal de Thames em junho, depois de se ter declarado culpado da infração, informou na altura a PA Media.

"Obviamente, fiz algo muito mau e peço desculpa mais uma vez pelo que fiz", afirmou na entrevista ao West Ham. "Sei que foi muito difícil para as pessoas assistirem e verem aquilo e, obviamente, sinto-me muito, muito arrependido. Tenho grandes remorsos por isso".

A organização britânica de proteção dos animais, RSPCA, lançou uma investigação sobre o jogador internacional francês depois de um vídeo do incidente, filmado pelo seu irmão mais novo, Yoan, ter surgido na Internet em fevereiro, mostrando-o a atirar sapatos ao seu gato de estimação, dando-lhe uma bofetada na cara, perseguindo-o pela sala e dando-lhe pontapés no chão, no que parecia ser uma residência privada.

Durante a sentença no Tribunal de Magistrados de Thames, Zouma foi também proibido de ter um gato durante cinco anos e condenado a pagar multas de quase £9.000 ($11.214).

Yoan foi condenado a cumprir 140 horas de serviço comunitário depois de se ter declarado culpado de uma acusação de ajuda, cumplicidade, aconselhamento ou procura do seu irmão mais velho para cometer uma infração ao abrigo da Lei do Bem-Estar dos Animais de 2006.

A RSPCA apreendeu dois gatos que pertenciam a Zouma pouco depois do incidente e estes permanecem ao seu cuidado desde fevereiro.

"Aprendi com o sucedido, isso é o mais importante, diria eu", acrescentou Zouma. "Obviamente, tive o apoio de muitas, muitas pessoas à minha volta que me ajudaram a manter-me concentrado no futebol e a tentar manter-me feliz."

O West Ham multou o defesa internacional francês no montante máximo possível na sequência das suas acções no vídeo e doou o dinheiro a instituições de caridade de proteção dos animais. l

"O clube tem sido incrível comigo, o apoio que recebi dos meus colegas de equipa, dos funcionários e de todos no clube, e até dos adeptos, tem sido irreal", disse Zouma. "Ajudaram-me a manter-me concentrado no jogo, a tentar dar sempre o meu melhor em campo e, obviamente, não tenho palavras para lhes agradecer o que fizeram. Este clube é como a minha família.

