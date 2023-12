Ksenia Efremova: o prodígio do ténis russo de 12 anos tem um "potencial incrível", diz Patrick Mouratoglou

Uma tarde, quando o seu irmão mais velho estava a praticar no campo de ténis, Efremova pegou numa das raquetes dele - como fazia frequentemente - e começou a bater num cesto de bolas.

"Começou a atirar as bolas para si própria", conta Julia Efremova, uma antiga jogadora de ténis profissional, à CNN.

"Olhei para ela e fiquei espantada porque todas as bolas voavam por cima da rede e ela fazia os movimentos na perfeição. Disse a mim própria que era a altura certa para trabalhar com ela, porque ela tinha muita paixão e queria aquilo.

"Na verdade, a escolha não foi minha. Ela começou a sua carreira assim".

Agora com 12 anos, Efremova é amplamente considerada um dos jovens talentos mais brilhantes do ténis e já se tornou uma espécie de estrela, acumulando mais de 35.000 seguidores no Instagram e assegurando acordos de patrocínio com a Nike e a Yonex.

Atualmente, treina na prestigiada Mouratoglou Tennis Academy, em França, fundada em 1996 pelo atual treinador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou.

A academia organiza semanas de seleção ao longo do ano, com potenciais jovens estrelas vindas de todo o mundo para mostrarem o seu talento e tentarem ganhar um lugar.

"Eles vêm para serem testados na parte física, no ténis e, claro, na parte mental", explica Mouratoglou. "Vemo-los treinar. Também os vemos competir e depois decidimos se os queremos ajudar ou não.

"Não podemos ajudar toda a gente, mas estamos a fazer o melhor que podemos para ajudar aqueles que achamos que têm o melhor potencial e o nosso papel é, claro, encontrar uma forma de os ajudar a desenvolver o seu potencial e a serem o melhor que podem ser no futuro para o conseguirem".

'Um atleta incrível'

Cada jogador aceite na academia tem acesso a um treinador, a um preparador físico e a uma equipa médica, proporcionando-lhes um sistema de apoio de elite desde os nove anos de idade.

Mouratoglou diz que "o stress da competição" é a melhor maneira de ver quais os aspectos do seu jogo que precisam de ser mais desenvolvidos.

Coco Gauff e Stefanos Tsitsipas estão entre as actuais estrelas em ascensão que passaram uma parte significativa dos seus anos de formação na prestigiada academia.

Efremova tinha nove anos quando chegou à academia vinda da Rússia com a sua mãe, que também é a sua treinadora, e Mouratoglou diz que viu imediatamente que o seu potencial era "enorme".

"A Ksenia tem um potencial incrível, acho que ela tem o pacote completo", diz ele. "É uma atleta incrível. Se olharmos para as redes sociais dela, vemo-la. Consegue fazer a abertura completa, dançar, fazer todo o tipo de coisas para além do ténis.

"Ela move-se muito bem. Provavelmente vai ser alta, porque a mãe dela é muito alta. Os seus golpes são fantásticos. A sua técnica é extremamente limpa. Consegue apanhar a bola cedo. É agressiva. É uma óptima concorrente. Por isso, se olharmos para o pacote completo, é ótimo".

Julia acredita que o facto de a filha praticar vários desportos contribuiu em grande medida para que ela se tornasse uma atleta tão completa numa idade tão jovem.

Não só lhe proporcionou uma série de competências físicas transferíveis - como a resistência e a flexibilidade - que a melhoraram como jogadora de ténis, mas Julia também diz que foi crucial para garantir que Efremova não se aborrecesse de jogar demasiado ténis demasiado cedo.

De facto, Julia diz que o principal desporto da sua filha enquanto crescia era a ginástica, treinando frequentemente três horas por dia, em comparação com apenas uma hora de ténis.

"Quero ajudar os pais de todo o mundo que têm o sonho de criar um jogador de ténis profissional a partir dos seus filhos, porque quando eles são pequenos e têm essa chama nos olhos, não é possível matá-la com horas de trabalho no campo de ténis", explica.

"Por exemplo, a Ksenia jogava [ténis] apenas três vezes por semana quando era pequena e eu não a forcei. Eu forçava-a de outras formas, por isso ela tinha aulas de dança, de natação, de inglês e também de break dance. Ela estava em todo o lado".

'Quero tornar-me uma lenda'

Poucas crianças irão experimentar o tipo de pressão e expetativa com que Efremova já lidou durante anos, mas Mouratoglou diz que a sua situação é comparável à de Gauff quando estava a subir na hierarquia.

Falhar é uma parte importante do processo de aprender a lidar com essa pressão, explica Mouratoglou, "porque falhar é compreender".

Na academia, Mouratoglou diz que os jovens são ensinados a expressar a pressão e os nervos que sentem antes de um jogo em que isso os afectou negativamente.

"Quer dizer, falhar não é uma coisa boa", diz ele. "É claro que o nosso trabalho é fazer com que tenham sucesso, mas sabemos que, no caminho para o sucesso, também haverá alguns fracassos - e tem de haver. O que é importante é que esses fracassos sejam sempre utilizados para aprender e melhorar.

"Por isso, quando falham devido à pressão, têm de saber exatamente como se sentiram antes do jogo. Têm de perceber que nesse dia tiveram uma pressão extra com a qual não foram capazes de lidar e isso tem de ser um feedback constante.

"Eles saberão que, da próxima vez que sentirem essa pressão extra, têm de a explicar. Têm de dizer ao treinador: 'Hoje não me sinto bem. Hoje sinto-me pressionado. Sinto-me nervoso'. Primeiro, têm de o reconhecer. Em segundo lugar, têm de o expressar e, quando o fizerem, podemos ajudá-los a trabalhar nesse sentido".

Naturalmente, algumas crianças serão capazes de processar a pressão e os nervos melhor do que outras. Mouratoglou diz que Efremova ainda está a aprender, mas já mostrou melhorias notáveis no seu tempo na academia.

Embora grande parte da pressão venha das expectativas de "toda a gente em toda a indústria do ténis", Mouratoglou explica que os padrões incrivelmente elevados que Efremova tem para si própria significam que ela coloca mais pressão sobre si própria do que qualquer outra pessoa.

"Ela espera sempre ganhar", diz ele. "Para ela, não há outra opção senão ganhar troféus."

Julia Efremova diz que vê essa determinação na sua filha todos os dias durante os treinos e acredita "do fundo do coração" que um dia "ela será a melhor" tenista do mundo.

"Conheço a personalidade dela. Sei quem ela é. Sei o quanto ela trabalha duro. Sei o quanto ela quer. Sei como ela acredita", diz.

"Antes de mais, ela acredita em si própria. Não tem dúvidas na sua mente. Não tem dúvidas no seu coração de que o quer. Por isso, do fundo do meu coração, sei que ela vai ser a melhor.

Por vezes, quando estou zangado e não gosto de alguma coisa durante os treinos, pergunto-lhe: "O que queres do ténis? E ela diz-me: 'Quero tornar-me uma lenda'. Para ela, não é apenas [suficiente] tornar-se a número um do mundo."

Superar a tragédia

Talvez não haja maior prova da notável compostura de Efremova do que a sua mais recente vitória num torneio, o Tennis Europe Junior na Suécia.

O seu pai, o antigo jogador amador Alexey Efremov, lutava contra um linfoma há mais de dois anos. Durante o torneio, a mãe de Efremova recebeu a notícia de que o marido iria em breve perder essa batalha.

Julia diz que teve de tomar a difícil decisão de contar a Efremova durante o torneio ou esperar até que este terminasse.

"Foi muito difícil, mas a Ksenia estava no torneio e eu tinha de lhe contar", afirma. "Claro que ela estava a chorar. Ficou chocada. Perguntou-me: 'Talvez o possas acordar'.

"Eu disse-lhe: 'Não, Ksenia. É impossível, ele já está no céu'. Perguntei-lhe se talvez quisesse parar. Se calhar, parávamos o torneio e ela voltava.

"Ela disse: 'Não, vou jogar este torneio até ao fim.

A final teve lugar na sexta-feira, 3 de dezembro, apenas seis dias após o falecimento de Alexey. Efremova venceu a final e dedicou o título ao seu pai.

"Em memória do meu pai, que faleceu durante este torneio na Suécia", escreveu Efremova na sua conta do Instagram, que é gerida pela sua mãe. "1º lugar. Viverás sempre no meu coração como a pessoa mais forte do universo. Farei tudo para que os teus sonhos se tornem realidade e sei que o verás lá de cima."

Julia diz que a decisão de Efremova de continuar no torneio não foi uma grande surpresa, explicando que esse tipo de resiliência é algo que herdou do pai. Ela sabe que foi uma decisão que Alexey teria aprovado.

"O pai dela amava-a tanto", diz Julia. "Ela tem o espírito dele. Ele é uma pessoa forte, muito forte, e ela herdou esse espírito dele."

Fonte: edition.cnn.com