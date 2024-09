Kroos ridiculariza a análise da UEFA sobre a mão.

Toni Kroos não está sentindo muito alívio com a UEFA reconhecendo seu erro ao negar uma penalidade por mão contra ele durante os quartos de final da EURO contra a Espanha. "Finalmente perceberam que foi uma mão três meses depois? A maioria das pessoas já sabia na primeira segundo. Isso é realmente reconfortante", brincou o campeão da Copa do Mundo de 2014 durante um jogo em Düsseldorf na segunda-feira, jogando na quarta rodada do Icon League.

"Bem, isso é muito gentil da sua parte. Isso me deixa todo quentinho por dentro", Kroos acrescentou humoristicamente depois: "Então, agora posso me considerar campeão da EURO, certo? Vocês oficialmente confirmaram. Quer dizer, vamos lá!" O jogador de 34 anos, que jogou seu último jogo pela Alemanha contra a Espanha (1:2 na prorrogação), respondeu humoristicamente à sua própria pergunta pouco depois: "Não, não funciona assim."

Árbitro e VAR não intervieram

De acordo com a publicação espanhola "Relevo" na segunda-feira, a comissão de árbitros da UEFA revisou cenas de certos jogos da EURO na semana passada e concluiu que a Alemanha foi privada de uma penalidade devido a uma falta de Marc Cucurella. Cucurella bloqueou um chute de Jamal Musiala com o braço esquerdo quando o jogo estava empatado em 1:1 na prorrogação. No entanto, o árbitro inglês, Anthony Taylor, não marcou uma penalidade por mão, e o árbitro de vídeo também não interveio.

