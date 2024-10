Kroos critica a FIFA por mostrar comportamento irresponsável.

Toni Kroos não está entusiasmado com a reformulação da Copa do Mundo de Clubes, nem como jogador nem como espectador. O campeão da Copa do Mundo de 2014 não aprova a mudança e está bastante irritado com a FIFA. Ele acha que a entidade dá mais importância ao dinheiro do que aos jogadores.

Em um episódio recente de seu podcast "Einfach mal Luppen", Kroos declarou que não vai assistir ao evento e criticou a FIFA por sobrecarregar os jogadores. "Alguém deveria parar para pensar nos jogadores em vez do dinheiro", afirmou.

A estreia da Copa do Mundo de Clubes reformulada está marcada para 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Trinta e duas equipes da África, Ásia, Europa, América e Oceania participarão, tornando-a um torneio a cada quatro anos. Os prestigiados clubes alemães Bayern Munich e Borussia Dortmund já garantiram suas vagas. Anteriormente, a Copa do Mundo de Clubes tinha apenas sete equipes e era realizada em dezembro.

Kroos considera o torneio de cerca de quatro semanas "irresponsável" e prejudicial ao nível do futebol. "Acabará sendo uma Copa do Mundo de Clubes medíocre e uma Copa do Mundo medíocre", afirmou, também se referindo à Copa do Mundo de 48 equipes no ano seguinte nos Estados Unidos, Canadá e México (11 de junho a 19 de julho de 2026): "No final, os jogadores vão estar exaustos".

Kroos Satisfeito com a Aposentadoria

Kroos acha que aposentou-se na hora certa. "Eu sei que nem todos vão gostar, especialmente não os organizadores, mas no final das contas, você está jogando por trocados", disse. Apesar da Copa do Mundo de Clubes ser mais difícil de vencer, "não vale mais a pena", acrescentou. "Em algum momento, você só fica cansado, tanto os jogadores quanto os torcedores".

A competição tem sido criticada por impor uma carga de trabalho excessiva aos profissionais. Em julho, as ligas e os representantes dos jogadores anunciaram que apresentariam uma queixa à UE. Os reclamantes acusam a FIFA de infringir a lei da concorrência da UE e de abusar de sua posição de mercado. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem repetidamente descartado as críticas.

Apesar das críticas de Toni Kroos à reformulação da Copa do Mundo de Clubes, a FIFA continua indiferente, priorizando os ganhos financeiros do torneio em detrimento do bem-estar dos jogadores. O meio-campista alemão, agora aposentado, expressou sua satisfação em ter se aposentado pouco antes do aumento da carga de trabalho e da pressão do torneio reformulado.

Leia também: