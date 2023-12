Destaques da história

Kimi Raikkonen assina a renovação do contrato com a Ferrari para a época de 2018

Raikkonen prolonga contrato com a Ferrari

O finlandês vai correr até ao final da época de 2018

O presidente da equipa, Sergio Marchionne, rotulou Raikkonnen de "retardatário" antes do Grande Prémio da Áustria de julho, questionando o empenho e o desejo do piloto de 37 anos em continuar na Fórmula Um.

Mas a boa forma recente - incluindo o pódio nas duas últimas corridas do finlandês - abriu caminho para mais um ano na equipa de Maranello.

Esta será a quinta campanha consecutiva de Raikkonen com a Ferrari, tornando-o o segundo piloto mais antigo da equipa italiana de todos os tempos.

ASSISTA: A conversa com o "Homem de Gelo" da F1

Atualmente, apenas Michael Schumacher (179) e Felipe Massa (139) fizeram mais partidas em grandes prémios do que o seu total de 122.

A evolução da Ferrari - 70 anos de velocidade e estilo

Raikkonen já correu pela Scuderia entre 2007 e 2009, vencendo o campeonato mundial de pilotos no seu primeiro ano.

Será que Kimi Raikkonen pode lutar por outro título mundial de F1?Dê a sua opinião na página de Facebook da CNN Sport

No entanto, não vence uma corrida com o vermelho da Ferrari desde o Grande Prémio da Bélgica de 2009.

Enquanto o companheiro de equipa Sebastian Vettel lidera o campeonato de pilotos deste ano, Raikonnen segue em quinto, 86 pontos atrás, embora em duas ocasiões o finlandês tenha abdicado de duas possíveis oportunidades de vitória - no Mónaco e na Hungria - para aumentar as hipóteses de título do alemão.

Vettel, de 30 anos, fica sem contrato com a Ferrari no final do ano.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com