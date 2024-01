Kiki Bertens, quinta cabeça de série, abandona o court em cadeira de rodas após vitória no Open de França

Bertens debateu-se com cãibras à medida que o último set se desenvolvia, acabando por se afundar no saibro com alívio e dor após a sua vitória por 7-6 (7-5), 3-6 e 9-7, que demorou três horas e 11 minutos.

A holandesa teve de ultrapassar uma desvantagem de 5-2 e salvar um match-point no terceiro set enquanto lutava contra cãibras que se tornaram tão graves que precisou de uma cadeira de rodas em Roland Garros.

Errani, que pareceu gozar com as cãibras de Bertens durante o jogo, abandonou o court sem bater com as raquetes na rede, como é habitual, e ainda gritou uma obscenidade ao sair.

"Após uma hora, ela está lesionada, mas depois está a correr como nunca", disse Errani, vice-campeã do Open de França em 2012, aos meios de comunicação social.

"Sai do court numa cadeira e agora está no balneário e a comer no restaurante, perfeita. Ela exagerou. Fiquei muito zangado. Por isso, parabéns a ela, mas ela pode ganhar sem fazer isso".

Com calma

Para o especialista em quadra de saibro Rafael Nadal, foi mais do mesmo na quarta-feira.

O espanhol perdeu apenas quatro jogos e ultrapassou o americano Mackenzie McDonald para passar à terceira ronda, vencendo por 6-1, 6-0 e 6-3.

Nadal demorou apenas 35 minutos a vencer o primeiro set e, depois de quebrar o serviço de McDonald no primeiro jogo do segundo set, dominou o encontro.

O jogador de 34 anos enfrentou zero break points e cometeu apenas 15 erros não forçados.

"Estou a dar o meu melhor todos os dias. Estou a trabalhar arduamente em cada treino para tentar ser cada vez melhor em cada jogo", disse Nadal. "Hoje não estava assim tão frio, e isso é o mais importante. Não está assim tão frio, as condições não são assim tão más."

Nadal venceu o Open de França 12 vezes e perdeu apenas dois jogos do Open de França desde 2005.

O 19 vezes vencedor do Grand Slam tem como objetivo levantar o troféu pelo quarto ano consecutivo.

O número 2 do mundo vai enfrentar Kei Nishikori ou o italiano Stefano Travaglia na próxima ronda.

