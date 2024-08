- Kiev defende o cessar-fogo do transporte de petróleo e gás da Rússia.

Conselheiro presidencial da Ucrânia, Mychajlo Podoljak, confirmou ao Nowyny.Live que a Ucrânia não vai mais servir como passagem para o petróleo e gás russo com destino à UE até o fim do ano. As datas de validade dos contratos relacionados expirarão em 1º de janeiro de 2025 e não há opção para cancelamento unilateral. Podoljak afirmou: "Até 1º de janeiro de 2025, tudo isso vai parar". A Ucrânia expressou sua disposição em facilitar o transporte de gás de países da Ásia Central ou do Azerbaijão para a Europa. O objetivo principal da Ucrânia é reduzir a receita da Rússia com a venda desses recursos.

O acordo para o transporte de gás russo através da Ucrânia para a Europa, entre Gazprom e Naftogaz, termina em 31 de dezembro de 2024. Apesar do conflito prolongado na Ucrânia, iniciado por Moscou há mais de dois anos, ele tem sido cumprido principalmente devido à pressão dos aliados europeus da Ucrânia, notadamente a Hungria. No entanto, as autoridades ucranianas têm indicado consistentemente sua relutância em prolongar esse acordo. Recentemente, o presidente Volodymyr Zelenskyy reiterou essa posição.

Recentemente, as entregas de petróleo russo via pipeline Druzhba só foram para a Hungria, República Checa e Eslováquia. O trecho norte da pipeline, que leva à Alemanha, ficou em grande parte inativo devido às sanções ocidentais. De acordo com a mídia russa, a subsidiary do mar Cáspio da empresa de energia Eni começou a bombear petróleo através da pipeline em agosto. Isso permite que a Rússia ganhe receita de transito, mas impede que ela venda seu próprio petróleo ao mercado europeu mais lucrativo.

A decisão de encerrar o transporte de petróleo e gás russo através da Ucrânia visa reduzir a receita de energia da Rússia. Apesar do novo acordo que permite à Eni usar a pipeline Druzhba para o transporte de petróleo, a Rússia ainda não pode vender seu petróleo ao mercado europeu lucrativo devido à inatividade do trecho norte da pipeline.

Leia também: