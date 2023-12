Kevin De Bruyne marca quatro golos e o Manchester City fica à beira do título

A vitória coloca o City três pontos à frente do rival Liverpool a apenas dois jogos do fim do campeonato e, o que é mais importante, a equipa de Pep Guardiola tem agora uma diferença de golos muito superior, com mais sete marcados.

Se o City conseguir manter o título da Premier League inglesa, o que muitos esperam agora, então certamente terá que agradecer em grande parte a De Bruyne.

O belga, que perdeu parte da temporada devido a uma lesão, tem sido magnífico na segunda metade do campeonato e foi um exemplo de classe contra o Wolves.

Ele já tinha praticamente liquidado o jogo depois de marcar três gols com apenas 24 minutos de jogo, mas acrescentou mais um no segundo tempo antes de Raheem Sterling completar a goleada.

Os três primeiros golos de De Bruyne foram todos marcados com o seu pé esquerdo, que se diz ser o mais fraco, mas o terceiro foi o mais bonito de todos.

Como tantas vezes faz, o jogador de 30 anos dirigiu-se sem esforço para a baliza a partir do meio-campo antes de disparar um tiro certeiro para o canto inferior da rede - e celebrou batendo com a perna esquerda em sinal de reconhecimento.

"O terceiro golo foi o meu preferido. Acho que aquele remate foi o mais certeiro. Bati com muita força no canto. Dos três, esse foi o mais puro", disse ele aos repórteres após o jogo.

"Quando se marca quatro golos, é sempre algo especial. Deveria ter sido cinco, para ser honesto!"

'Imparável'

De Bruyne tem agora 15 golos na temporada e o seu treinador, Guardiola, não poupou elogios ao jogador que teve o seu nome cantado durante toda a noite pelos adeptos do City.

"Imparável, brilhante, incrível, extraordinário, perfeito", disse Guardiola após o jogo, descrevendo o desempenho de De Bruyne.

A vitória colocou o Manchester City no comando da corrida pelo título, acabando com as esperanças do Liverpool de conquistar uma inédita quadruplicação nesta temporada.

Em termos realistas, o City precisa de vencer o West Ham ou o Aston Villa nos jogos que faltam e evitar uma alteração dramática na diferença de golos para conquistar o quarto título da liga em cinco anos.

O City também não vai ficar indiferente a mais uma eliminação da Liga dos Campeões, depois de ter sido dramaticamente derrotado pelo Real Madrid nas meias-finais da competição deste ano.

