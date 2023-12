Kepa Arrizabalaga defende um penalty e ajuda o Chelsea a vencer a Supertaça da UEFA contra o Villarreal

Com o jogo em Belfast terminando em 1 a 1 após a prorrogação, o goleiro Kepa entrou no lugar de Eduoard Mendy para a disputa de pênaltis.

A decisão tática do treinador Thomas Tuchel revelou-se astuta, uma vez que Kepa, a quem foi descontado o salário de uma semana quando se recusou a ser substituído na final da Taça Carabao, há dois anos, fez boas defesas a Aïssa Mandi e a Raúl Albiol.

A defesa contra Albiol fez com que a decisão por pénaltis terminasse 6-5 a favor do Chelsea, dando a Tuchel a sua segunda medalha de prata como treinador do Chelsea, depois da vitória na final da Liga dos Campeões da época passada contra o Manchester City.

"Estava pronto porque sabia que isto podia acontecer e tentei estar preparado mental e fisicamente quando chegámos aos penáltis", disse Kepa sobre a substituição tardia.

"Edou fez um trabalho fantástico antes, foi um jogo difícil, difícil contra uma equipa muito difícil. Ganhámos e estamos muito felizes. Toda a equipa fez um trabalho fantástico e temos a medalha".

Hakim Ziyech deu a liderança ao Chelsea a meio da primeira parte do jogo de quarta-feira, quando converteu o cruzamento de Kai Havertz para a área.

O Villarreal quase empatou o jogo quando Alberto Moreno acertou um voleio na trave no final do primeiro tempo, e Gerard Moreno também acertou a trave no início do segundo tempo, depois de uma escorregada de Mendy e uma defesa com a ponta dos dedos.

No entanto, o Villarreal conseguiu empatar o jogo quando Gerard Moreno marcou na sequência de um desvio de Boulaye Dia na área do Chelsea.

Quando o jogo avançou para as grandes penalidades, o primeiro remate de Havertz foi defendido por Sergio Asenjo, dando a vantagem ao Villarreal.

Gerard Moreno e César Azpilicueta marcaram os dois golos, antes do penálti de Mandi ser defendido por Kepa.

O jogo acabou por ser decidido na segunda ronda da morte súbita, quando Antonio Rüdiger marcou com um remate direto pouco convencional e Albiol não conseguiu marcar.

A Supertaça é disputada no início de cada época entre os actuais campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

"Fomos muito fortes nos primeiros 30, 35 minutos, mas depois perdemos algumas bolas fáceis após o nosso golo", disse Tuchel. "Na segunda parte, fomos demasiado passivos, com muitas perdas de bola, e eles empataram merecidamente.

"A partir daí e até ao fim, voltámos a ser muito fortes. Investimos mais até os 120 minutos e merecemos a vitória."

A principal mancha na noite para o Chelsea foi uma lesão no ombro de Ziyech no primeiro tempo - algo que Tuchel descreveu mais tarde como "sério".

A sua equipa inicia a temporada na Premier League contra o Crystal Palace no sábado, enquanto o Villarreal joga contra o Granada na La Liga na segunda-feira.

