- Kendall Jenner atualmente usa o penteado Bob.

Kendall Jenner, aos 28 anos, passou por uma transformação significativa: A modelo famosa optou por um corte de cabelo drástico, como visto no último anúncio da Calvin Klein.

No anúncio, que apresenta uma estética granulada e vintage e foi lançado em 4 de setembro, Jenner é capturada contra um cenário de praia deslumbrante, em frente a uma parede branca e durante uma viagem de conversível ao ar livre. Ela é vista usando um vestido, uma camisa, um blazer oversized e botas - tudo complementado por seu novo corte de cabelo.

Seu cabelo longo e escuro antes foi aparado em um corte bob fofo que mal roça suas orelhas, acompanhado por diferentes comprimentos de franja que adicionam uma borda ousada à sua aparência.

"Ela me lembra tanto sua mãe!"

O novo corte de cabelo não só evoca os anos 90 como também tem uma semelhança impressionante com um membro da família próximo: O novo penteado aumenta a semelhança de Jenner com sua mãe Kris Jenner, de 68 anos, cujo corte de cabelo curto é sua marca registrada. Muitos comentários no anúncio, que Jenner também compartilhou em seu Instagram, incluem: "Você conseguiu imitar sua mãe perfeitamente nesta sessão de fotos." Até a própria mãe Jenner aprova: "Eu amo seu cabelo!" ela escreve, acompanhada por um emoji de olho de coração.

A nova aparência de Jenner, meia-irmã de Gigi Hadid, de 29 anos, é bem recebida no YouTube: Jenner é aclamada como "perfeita", "rainha" ou "A única mulher que poderia me deixar gay". Um usuário até sugere Jenner para um papel como garota Bond. E um comentário com muitos gostos repete: "Ela me lembra tanto sua mãe!"

