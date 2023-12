Kelly Meafua, jogador de râguebi samoano, morre após cair de uma ponte francesa

O clube francês de râguebi US Montauban confirmou que o avançado de 32 anos não sobreviveu à queda no rio Tarn, na madrugada de sábado, apesar dos esforços de um colega de equipa para o salvar.

Num comunicado publicado no seu sítio Web, o clube exprimiu a sua dor e choque pela morte súbita de Meafua, horas depois da vitória da sua equipa sobre o Narbonne, por 48-40, no campeonato nacional da segunda divisão.

O clube informou que um colega de equipa de Meafua no Montauban tentou reanimá-lo e salvá-lo, mas teve de ser socorrido pelos bombeiros. O jogador foi hospitalizado com hipotermia e teve alta no dia seguinte.

"Todo o clube USM Sapiac está chocado com esta tragédia e todos os pensamentos estão com a sua mulher, os seus filhos, os seus colegas de equipa e, de um modo geral, com todos os adeptos do clube", continua o comunicado.

A mensagem, traduzida do francês, também prestou homenagem a Meafua como um jogador "apreciado por todos, a sua alegria era comunicativa e radiante".

"Hoje perdemos um jogador, um amigo, um irmão", acrescentou a mensagem sobre a antiga estrela dos Sevens de Samoa.

Jean-Baptiste Fourcade, porta-voz do US Montauban, disse à CNN na segunda-feira que o procurador de Montauban abriu uma investigação sobre a morte de Meafua, acrescentando que as autoridades estão a encarar o caso como uma "tragédia" e não como "um mau final de festa".

De acordo com o Guardian, Meafu mudou-se para a Nova Zelândia quando era adolescente. Teve passagens pelos sub-21 do Otahuhu e pelo Auckland Sevens, antes de se mudar para Sydney para jogar no West Harbour e no Greater Sydney Rams.

Segundo o Guardian, depois de se mudar para França em 2015, Meafu jogou nas equipas da segunda divisão francesa Béziers e Narbonne.

