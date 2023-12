Keita Sagaki reproduz pinturas clássicas utilizando centenas de pequenas personagens de manga

À distância, a réplica de Sagaki parece uma versão a caneta e tinta do original. Mas uma inspeção mais atenta revela que a imagem é composta por centenas de pequenas personagens de desenhos animados. Um desenho de um cão encontra-se ao longo da maçã do rosto da Mona Lisa, enquanto um gato sorridente se encontra na ponta do seu nariz. Uma caricatura do planeta Saturno pode ser encontrada a flutuar na sua testa.

Algumas das personagens podem parecer familiares aos fãs de anime e manga japoneses. Mas embora todos os desenhos animados das suas obras sejam tecnicamente originais, Sagaki admite que se inspira fortemente em artistas e colectivos como Osamu Tezuka, Fuji Fujiko e Studio Ghibli.

Alto e baixo, Oriente e Ocidente

A "Mona Lisa" não é a única pintura de um mestre antigo que Sagaki reproduziu utilizando personagens inspiradas na manga - também criou as suas próprias versões de "A Última Ceia" de Leonardo, "O Nascimento de Vénus" de Botticelli e "A Grande Onda ao largo de Kanagawa" de Hokusai, entre outras.

Começou a reproduzir obras de arte famosas no seu estilo caraterístico em 2004, vendo nisso uma forma interessante de combinar a arte ocidental com as personagens de manga e anime que adorava em criança.

"As pinturas ocidentais e a arte japonesa contêm muitos conceitos contraditórios", explicou Sagaki numa entrevista por correio eletrónico. "As pinturas ocidentais oferecem profundidade, enquanto as minhas personagens são planas. Mesmo em muitas pinturas clássicas japonesas, a perspetiva não é muito utilizada."

Esta fusão de obras-primas ocidentais com a cultura pop japonesa conquistou fãs de Sagaki em todo o mundo, com a sua arte a aparecer em exposições tão distantes como a Alemanha e Portugal. Atualmente, Sagaki está a preparar uma exposição na Fabrik Gallery de Hong Kong, em março, onde apresentará novas obras baseadas em pinturas barrocas. Entre elas estão reproduções de "Rapaz com um cesto de fruta" de Caravaggio, "Rapariga a ler uma carta numa janela aberta" de Johannes Vermeer e "Uma mulher a banhar-se num riacho" de Rembrandt.

O curador da exposição, Jason Sveinn, acredita que o atrativo dos desenhos de Sagaki reside em parte na forma como tratam a manga e o anime como formas de arte sérias.

"Sagaki sonhava em ser um artista de manga a desenhar desenhos animados quando era criança", disse Sveinn numa entrevista telefónica. "Costumava desenhar desenhos animados no seu bloco de notas e pensava para si próprio: 'Talvez deva fazer algo interessante com isto; talvez possa aplicar esta técnica a obras que possa ver num museu'".

Nuances espirituais

Sagaki não faz rascunhos das suas obras de arte. Em vez disso, desenha diretamente no papel com uma caneta preta de 0,015 polegadas, referindo-se às imagens da pintura que está a reproduzir. Os desenhos de Sagaki variam em escala, desde o tamanho aproximado de uma folha de papel A4 até obras enormes com quase 3 metros de largura. Dado que um único erro pode arruinar toda uma obra, Sagaki leva o seu tempo a desenhar, e algumas obras chegam a demorar um ano a serem concluídas.

"Sagaki é um exemplo de um verdadeiro artista japonês", diz Sveinn. "O que quero dizer com isto é que ele se fecha no seu estúdio, desenhando calma e pacientemente. É incrivelmente concentrado".

Esta abordagem é parcialmente inspirada por um interesse no budismo, disse Sagaki. Uma das suas primeiras memórias é a visita ao centro de meditação Toga Meiso no Sato, na prefeitura de Toyama, no Japão, onde estavam expostas várias mandalas (pinturas budistas intrincadas e ricamente coloridas que representam o cosmos). Tal como na arte de Sagaki, as mandalas são compostas por pequenas partes individuais que se combinam para criar uma imagem completa.

"O meu estilo e as mandalas têm algumas coisas em comum", explicou Sagaki. "Em primeiro lugar, são representações muito pormenorizadas. E no processo de criação, desenhar, para mim, é como meditar. Foi exatamente assim que as mandalas foram criadas".

No entanto, a inspiração de Sagaki também está profundamente enraizada na tradição ocidental. Quando decide qual a obra-prima a reproduzir, utiliza um conjunto de critérios rigorosos - o mais importante é que o quadro tem de ser famoso.

Um quadro que toda a gente conhece dá origem a uma grande "diferença" entre olhar de longe, quando parece ser uma reprodução simples", disse ele, "e olhar mais de perto, quando o detalhe do anime se torna claro."

Sagaki também escolhe pinturas com contrastes fortes, para que possa variar a densidade das suas personagens de anime. Mas apesar da aparente exatidão das suas reproduções, Sagaki admite que muitas vezes recria quadros de Antigos Mestres sem nunca os ter visto em primeira mão.

"Vi o original antes de cerca de metade dos meus trabalhos", disse. "Mas depois de ter criado o meu trabalho, quero vê-los. Fui ver a 'Mona Lisa'."

A exposição de Keita Sagaki "Desconstrução Barroca" está patente na Fabrik Gallery, em Hong Kong, de 1 de março a 15 de abril.

Fonte: edition.cnn.com