Karim Benzema vai ser julgado por alegado envolvimento num esquema de chantagem

O caso está relacionado com a existência de um vídeo de cariz sexual em que aparece Valbuena. Benzema é acusado de ter pressionado Valbuena, que jogou ao lado da estrela do Real Madrid na seleção francesa, a pagar a chantagistas para evitar que o vídeo se tornasse público.

Benzema deve responder à acusação de "cumplicidade na tentativa de chantagem", segundo o procurador.

Quatro outros homens, que não foram identificados, foram implicados no caso de tentativa de chantagem, disse o procurador à CNN. Um deles também enfrenta uma acusação adicional de quebra de confiança.

Quando a investigação começou, Benzema, que foi suspenso pela seleção francesa, negou as acusações. Se for considerado culpado, pode apanhar até cinco anos de prisão.

Quando o Le Monde lhe perguntou se culpava Benzema, em 2015, Valbuena disse que estava "muito, muito, muito desiludido" com o seu antigo colega de equipa, que, segundo ele, mostrou uma "falta de respeito" para com ele.

Benzema marcou 27 golos em 81 jogos pela seleção francesa, mas não representa o seu país desde o incidente com Valbuena.

Os representantes de Benzema e Valbuena não responderam aos pedidos de comentário da CNN.

O advogado de Benzema, Sylvain Cormier, disse à Reuters: "Infelizmente, não estamos surpreendidos com esta decisão, que é tão absurda quanto esperada.

"Estou consternado por constatar que se é obrigado a distorcer os elementos recolhidos no inquérito para justificar o envio do meu cliente ao tribunal. Vamos explicar-nos perante os juízes do tribunal para demonstrar este abuso".

Em 2015, Cormier afirmou que Benzema "não participou nesta tentativa de chantagem" e que o caso foi tornado público "de forma falaciosa".

O Real Madrid apoiou Benzema na altura, com o presidente Florentino Perez a dizer que as acções do jogador foram "de boa fé".

Benzema marcou mais de 250 golos pelo Real Madrid e ganhou quatro Taças dos Campeões Europeus e três títulos da La Liga com o clube espanhol.

Valbuena, 36 anos, joga atualmente no campeão grego Olympiacos, ao qual se juntou em 2019. Na sua carreira, jogou também no Marselha e no Lyon, em França, e no Fenerbahçe, na Turquia. Não representa a seleção francesa desde o incidente com Benzema.

