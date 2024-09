Kamala Harris tem aumentado seus compromissos com a mídia, como observado de perto.

Após várias discussões, o plano de comunicação dela está se cristalizando, embora os telespectadores em Nova York e D.C. ainda não tenham notado. Recentemente, Harris participou de encontros individuais com estações de televisão regionais e se envolveu em cenários pouco convencionais para abordar eleitores indecisos e minorias em estados-chave de batalha. Da mesma forma, Walz está seguindo o exemplo.

Na segunda-feira, Harris lidou habilmente com perguntas difíceis da Associação Nacional de Jornalistas Negros e gravou uma aparição com Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, uma personalidade renomada de rádio em espanhol e podcaster. Na quinta-feira, Harris participará de um evento ao vivo organizado por apoiadores de Oprah Winfrey.

A interação da mídia com Harris permanece restrita, e jornalistas continuam buscando mais oportunidades. A equipe de Harris afirma que sua abordagem está em linha com as dinâmicas da mídia moderna em 2024.

Ian Sams, porta-voz de Harris, explicou: "Ela participa consistentemente de compromissos com a mídia porque falar com uma gama diversificada de eleitores através de suas fontes de notícias preferidas é essencial. Trata-se de alcançar as pessoas onde elas estão".

Para tanto, a campanha também produz regularmente conteúdo exclusivo para plataformas de mídia social.

No entanto, um funcionário da campanha de Harris revelou à CNN que "ela está sujeita à pressão para ser descontraída". A debate da semana, mediado pela ABC News, deu aos telespectadores de todo o país a oportunidade de ver Harris em um cenário descontraído, resultando em um desempenho bem-sucedido, como sugerem várias pesquisas pós-debate que indicam que ela saiu vitoriosa.

Harris espera por outro debate contra Trump, apesar de sua declaração pública de recusa em participar. Ao agendar entrevistas, a campanha de Harris consegue entrevistas para discutir esse objetivo. Se Trump não reconsiderar, Harris pode concordar em eventos de cidade com redes de televisão, revelou a fonte.

A abordagem de Trump à mídia é mais flexível - ele aparece frequentemente em seus programas preferidos da Fox, fornece declarações breves aos jornalistas e, às vezes, realiza coletivas de imprensa. Seus comentários públicos muitas vezes incluem afirmações não verificáveis e falsas. Às vezes, suas aparições dão errado, como quando ele participou de uma conversa por áudio com Elon Musk que foi prejudicada por dificuldades técnicas.

Sams condenou a tática de Trump ao compartilhar com a CNN que Harris "está se engajando em plataformas de mídia diversas, respondendo a perguntas - muitas vezes desafiadoras - sobre seus planos e agenda em todos os cenários. Talvez um espaço ao vivo de duas horas com Elon Musk ou promover alguma empresa de criptomoedas suspeita seja a estratégia ideal para conectar-se com eleitores indecisos, mas eu duvido muito disso".

Harris e Walz deram sua primeira entrevista conjunta como candidatos à CNN no final de agosto, atraindo mais de 6 milhões de espectadores e registrando como o melhor horário de 9 p.m. da CNN (exceto o debate de junho) desde a posse de Biden.

Uma semana depois, Harris conversou com "The Rickey Smiley Morning Show" e "Afternoon Vibes with Ms. Jessica", dois programas de rádio apresentados por locutores negros, e uma estação de rádio em espanhol em Phoenix. Embora essas discussões tenham sido posteriormente retransmitidas em vários mercados, a campanha concentrou-se em estados-chave como Arizona e Carolina do Norte.

Essa estratégia também foi refletida após o debate, quando Harris participou de um encontro individual com o apresentador do WPVI, a estação de televisão dominante em Philadelphia, melhor conhecida como Action News.

Walz também tem interagido com estações de televisão locais, como aquelas em Geórgia, Wisconsin e Carolina do Norte, nesta semana.

Para contra-atacar críticas de que Harris está buscando entrevistas fáceis e evitando perguntas difíceis, Harris participou de um painel de discussão com três jornalistas renomados no fórum da Associação Nacional de Jornalistas Negros em Philadelphia na terça-feira. A sessão foi transmitida ao vivo pela Fox News, ao lado da CNN e da MSNBC.

O evento ao vivo da quinta-feira com Winfrey promete ser uma experiência mais tranquila. Intitulado "Unite for America", ele reunirá várias organizações de base que recentemente realizaram reuniões Zoom pró-Harris. Winfrey, que endossou Harris com um discurso em horário nobre na Convenção Nacional Democrática, transmitirá o evento ao vivo em várias plataformas de mídia social, incluindo YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Twitch. Além dos espectadores on-line, Winfrey convidará 400 eleitores locais para se juntar a ela na conversa, priorizando eleitores em estados de batalha nas vésperas das eleições.

Elizabeth Wagmeister contribuiu com a reportagem.

Em linha com sua estratégia de comunicação, Harris participará de um evento ao vivo com Oprah Winfrey, buscando se conectar com eleitores através de fontes de notícias preferidas e alcançar estados de batalha. A equipe de Harris acredita que seus compromissos com a mídia, incluindo a participação em plataformas diversas e o enfrentamento de perguntas difíceis, são essenciais para sua abordagem em 2024.

Leia também: