Juventus pede desculpa por post racista partilhado no Twitter da equipa feminina

O clube de futebol italiano provocou indignação na quinta-feira depois de ter tweetado uma fotografia que mostrava a defesa Cecilia Salvai a usar os dedos para puxar os olhos para trás enquanto usava um cone de treino vermelho na cabeça.

O post também incluía emojis que imitavam o gesto de puxar os olhos.

A fotografia foi rapidamente retirada do ar, mas não sem antes provocar uma reação feroz e acusações de "racismo flagrante" por parte da comunidade em linha.

"Pedimos sinceras desculpas pelo facto de o nosso tweet, que não pretendia causar controvérsia ou ter qualquer conotação racial, poder ter ofendido alguém", afirmou o clube num comunicado publicado na sua conta oficial do Twitter, pouco depois de a publicação ter sido retirada.

"A Juventus sempre foi contra o racismo e a discriminação", acrescentou, com a hashtag "DifferencesMakeTheDifference".

Quando a CNN perguntou à Juventus quais os protocolos de redes sociais que tinha em vigor, o clube recusou-se a responder, apontando para o seu pedido de desculpas online, onde prometia uma "revisão minuciosa para evitar que coisas semelhantes voltem a acontecer".

"A Juventus apercebeu-se imediatamente de que o clube tinha cometido um erro imperdoável, e este erro feriu gravemente os sentimentos de todas as pessoas que se opõem à discriminação racial", afirmou o clube numa declaração publicada na sexta-feira no seu sítio Web.

A CNN pediu um comentário a Salvai através do clube, enquanto a Juventus disse no seu sítio Web que "assume total responsabilidade pela ocorrência do incidente e pelo seu grave impacto".

Salvai, de 27 anos, não tem feito publicações nas redes sociais, mas desactivou os comentários no Instagram.

A polémica surge meses depois de a Juventus ter assinalado o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, a 21 de março.

Os jogadores usaram camisolas especiais com números associados a estatísticas relacionadas com o racismo, como o facto de uma em cada três pessoas negras ser vítima de assédio racial na Europa.

Na declaração de sexta-feira, a Juventus afirmou que "opor-se à discriminação racial e apoiar o desenvolvimento comum de múltiplas culturas são os princípios que a Juventus, como clube, sempre aderiu e continua a pôr em prática".

Fonte: edition.cnn.com