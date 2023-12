Justin Timberlake foi agarrado por um brincalhão na Semana da Moda de Paris

O brincalhão ucraniano Vitalii Sediuk, que se descreve no Instagram como um "Entertainment Hollywood Reporter", agarrou a perna direita de Timberlake quando este se aproximou do espetáculo, realizado no pátio do Louvre. Os seguranças rapidamente afastaram Sediuk, e Timberlake e Biel pareceram rir do incidente enquanto continuavam a caminhar.

Sediuk já fez várias acrobacias semelhantes, incluindo a tentativa de beijar Will Smith numa passadeira vermelha de Moscovo em 2012, a queda do palco durante o discurso de aceitação de Adele nos Grammys de 2013 e o agarrar Leonardo di Caprio e Bradley Cooper à volta das pernas em eventos separados de passadeira vermelha em 2014.

No mesmo ano, saltou para debaixo do vestido de America Ferrera na passadeira vermelha de Cannes, após o que foi despedido do seu emprego como repórter no canal de televisão ucraniano 1+1.

Em 2016, Sediuk agarrou Gigi Hadid por trás e levantou-a no ar quando ela saía de um desfile durante a Semana da Moda de Milão. Vários dias depois, apressou Kim Kardashian em Paris, aparentemente tentando beijar-lhe o traseiro.

Depois de agarrar Timberlake na terça-feira, Sediuk resistiu à caraterização do incidente como um ataque. Na sua história no Instagram, escreveu: "Antes que os media digam que a minha partida foi um "ataque" (como sempre), quero explicar o que significa ataque. Este verão, eu e os meus amigos fomos atacados e feridos por um homofóbico agressivo numa praia gay em Kiev".

Ao publicar fotografias em grande plano de arranhões e nódoas negras, Sediuk afirmou que a polícia "não fez nada" e que os canais de televisão ucranianos não cobriram o incidente. "Espero que agora algo mude para que a comunidade LGBTG no meu país e em todo o mundo se sinta segura".

Sediuk publicou ainda uma fotografia sua a agarrar o pé de Timberlake com a legenda: "A polir os sapatos do Justin como...."

