Justin Rose assume a liderança com quatro pancadas de vantagem ao comandar a primeira ronda de 65 no Masters

Justin Rose assumiu uma vantagem de quatro pancadas na quinta-feira, graças a uma excelente volta de nove buracos que o levou a terminar com sete abaixo do par.

Apesar de estar a dois acima após sete buracos, o inglês recuperou e fez um eagle no oitavo buraco e sete birdies entre o nono e o 17º para fechar com quatro pancadas de vantagem sobre o segundo classificado, Brian Harman e Hideki Matsuyama.

A primeira ronda também viu uma série de candidatos ao título a terem dificuldades.

O atual campeão Dustin Johnson registou um resultado de dois acima de 74, enquanto o vencedor do US Open do ano passado, Bryson DeChambeau, terminou com quatro acima. DeChambeau está empatado com Rory McIlroy, cuja tarefa de completar o grand slam da carreira com uma vitória no Masters teve um início difícil.

"Eu sabia que dois acima até ao sétimo buraco não era o fim do mundo, mas também sabia que estava a ir na direção errada", disse Rose, duas vezes vice-campeão do Masters, aos jornalistas sobre o seu início lento.

"Não se pode ganhar um torneio de golfe hoje. Mesmo com um 65, não o podemos ganhar hoje. Provavelmente, só se pode perdê-lo hoje.

"Ainda não tinha carregado no botão de pânico (depois do sétimo), mas reiniciei mesmo antes disso e pensei que se conseguisse voltar ao par, seria um bom dia de trabalho."

É a quarta vez que Rose lidera ou co-lidera o Masters após a primeira volta, um recorde que partilha com Jack Nicklaus.

O jogador de 40 anos, que está a jogar o seu primeiro torneio desde que se retirou do Arnold Palmer Invitational no mês passado com uma lesão nas costas, foi um dos três únicos jogadores a terminar abaixo dos 70, juntamente com Harman e Matsuyama - um grande contraste em relação ao torneio do ano passado, em que 24 jogadores fizeram resultados abaixo dos 70, em condições favoráveis em novembro.

O único grande triunfo anterior de Rose foi no US Open de 2013; o mais perto que esteve de garantir um Green Jacket no Masters foi em 2017, quando foi derrotado num playoff por Sergio Garcia.

"Já joguei neste campo muitas e muitas vezes, é o meu 15º Masters, talvez, e o meu melhor até à data é 67", disse Rose.

"Senti que as condições de hoje não eram o dia ideal para bater e fazer o meu melhor resultado pessoal.

"Estava bastante vento - vento suficiente para ser complicado - e obviamente os greens são incrivelmente firmes e rápidos. A colocação dos pinos era justa, certamente não fácil, mas justa, e se acertasse a tacada certa no momento certo, poderia tirar vantagem."

Quanto aos que estão mais abaixo na tabela de classificação, DeChambeau chegou ao Masters munido de um novo driver e de muitas expectativas, mas o grande jogador deu uma série de tee shots fora do fairway na primeira ronda.

Os seus 76 pontos incluíram um duplo bogey no quarto buraco e bogeys no quinto, oitavo e 12º antes do seu único birdie no 15º.

DeChambeau foi acompanhado por McIlroy com quatro acima, tendo o norte-irlandês terminado entre os 10 primeiros no August National em seis ocasiões anteriores, mas sem nunca ter conseguido um colete verde.

A vitória no Masters parece estar a escapar-lhe mais uma vez, uma vez que fez seis bogeys entre o quinto e o 13º buraco na quinta-feira. Foi também um dia atribulado, pois atingiu o seu pai com uma pancada errada no sétimo buraco.

O número 1 do mundo, Johnson, que conquistou o seu segundo título de Major com um recorde de 20 abaixo do par no Masters do ano passado, começou a sua tentativa de se tornar o quarto jogador a ganhar Green Jackets consecutivos com um 74.

Bem posicionado com um abaixo com três buracos para jogar, Johnson fez bogey no 16º e duplo bogey no 18º depois de o seu putt ter saído do buraco.

Outro ex-campeão, Jordan Spieth, que regressou ao círculo dos vencedores na semana passada com a sua primeira vitória em quase quatro anos, recuperou nos últimos nove buracos depois de um triplo bogey no nono para terminar com um abaixo.

O campeão de 2018, Patrick Reed, terminou o dia empatado em quarto lugar, com dois abaixo do par, enquanto Justin Thomas e Jon Rahm - segundo e terceiro na classificação mundial - terminaram com um acima e um abaixo do par, respetivamente.

Ben Morse, da CNN, contribuiu para a reportagem.

