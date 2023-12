Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, questiona a atribuição de bilhetes para a final da Liga dos Campeões depois de um grupo de adeptos ter criticado a UEFA

No dia 28 de maio, o Stade de France, com capacidade para 75.000 espectadores, será palco do jogo entre o Liverpool e o Real Madrid, com a UEFA a declarar que cada equipa receberá 20.000 bilhetes para serem vendidos aos seus adeptos.

O restante número de bilhetes será preenchido por 12.000 bilhetes de acesso geral - atribuídos através de uma lotaria - e os restantes 23.000 serão reservados para a UEFA, federações nacionais, parceiros comerciais e organismos de radiodifusão, bem como para os lugares de acolhimento.

O prazo para a venda de bilhetes de acesso geral terminou a 28 de abril, quase uma semana antes de Liverpool e Madrid disputarem os jogos decisivos das meias-finais.

Com pouco mais de metade do estádio preenchido com bilhetes vendidos pelo clube, Klopp questionou o destino dos restantes bilhetes.

"É correto que só tenhamos 20.000, que eles tenham 20.000 e que tenham entrado 75.000? Sobram 35.000. Onde estão esses bilhetes?", disse Klopp, em declarações aos jornalistas na sexta-feira.

"É uma questão de dinheiro, é assim que as coisas são. A UEFA não é o santo do futebol, nunca foi. O que eles têm é um produto fantástico com a Liga dos Campeões... e se me tivessem perguntado, nunca teríamos de mudar isso.

"Mas é óbvio que agora perderam um pouco de dinheiro aqui e um pouco de dinheiro ali e a forma mais fácil de o recuperar é aumentar os preços dos bilhetes. A vida é assim".

O Liverpool confirmou na quinta-feira que o clube tinha recebido 19 618 bilhetes para a final, com 382 lugares reservados para associados de jogadores, funcionários do clube e VIPs, de acordo com as directrizes da UEFA.

Os preços começam em 50,32 €, 23,3% da quota atribuída ao clube, e atingem um máximo de 578,63 €. A maior parte dos bilhetes atribuídos tem um preço de 125,79 libras, perfazendo 55,7% dos bilhetes disponíveis para os adeptos do Liverpool.

Não haverá redução do preço dos bilhetes para crianças (menos de 16 anos), juniores (17-21 anos) ou pessoas com mais de 65 anos.

A UEFA não é pobre, mas parece querer mais

Numa carta aberta à UEFA, na sexta-feira, o sindicato dos adeptos do Liverpool, Spirit of Shankly, disse que os adeptos estavam "cansados de serem roubados", criticando a atribuição de bilhetes aos "adeptos leais".

"Para milhares de pessoas, não haverá viagem a Paris porque haverá falta de bilhetes. Mais uma vez", lê-se na carta.

"Ao enfrentar a falhada Superliga, o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, disse: "Não consigo entender como podem ver os vossos adeptos a protestar e não se importam. Vocês estão cheios de dinheiro, não são pobres, mas querem mais e mais e mais".

"Bem, Sr. Čeferin, os adeptos do Liverpool estão a protestar e o senhor parece não se importar. A UEFA não é pobre, mas parece querer mais. E mais.

"Os adeptos de futebol estão cansados de serem roubados. Cansados de verem a sua equipa chegar a uma final, mas não conseguirem encontrar um bilhete para assistir. E cansados dos preços exorbitantes.

"É altura de a UEFA reconhecer o poder dos adeptos e a importância dos adeptos acima dos patrocínios", conclui o comunicado.

A UEFA remeteu a CNN para o seu sítio Web com informações sobre a atribuição de bilhetes, quando lhe foi pedido que comentasse as declarações de Klopp e do Spirit of Shankly.

Num comunicado de imprensa do início desta semana, a UEFA afirmou que, após consulta dos quatro semifinalistas, alterou os planos de oferecer 5.000 bilhetes gratuitos a cada clube, subsidiando em vez disso os bilhetes para os adeptos, o que significa que poderiam ser comprados a um preço com desconto.

'A oportunidade faz os maus da fita'

Apesar de Klopp ter dito que compreendia "a 100 000%" a posição do Spirit of Shankly, reiterou que não vê a situação a mudar em breve.

O alemão contou uma história de amigos que reservaram hotéis em Paris em abril e que foram informados recentemente pelos hotéis de que seriam reembolsados porque os preços tinham triplicado.

"Não podemos dizer que estes são os maus da fita - a oportunidade faz os maus da fita", disse Klopp. "Neste caso, a UEFA tem um dos maiores jogos de sempre e não vai oferecer os bilhetes desta forma.

"Compreendo perfeitamente o ponto de vista do Spirit of Shankly. Não é de todo correto, mas acontece em todo o lado.

"Só se recebe 50% dos bilhetes e o resto vai para pessoas que pagam provavelmente milhares e milhares... é assim que se faz todo o dinheiro.

"Se gosto disto? Não. Vou mudar? Não estou a ver.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com