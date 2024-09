Jürgen Klopp recebe a prestigiada Ordem Federal do Mérito.

Este ano, o Presidente Steinmeier laureará 28 indivíduos que abraçaram de forma integral os valores da democracia em setores como ciência, economia, arte e esportes. Entre os homenageados deste ano, destacam-se Jürgen Klopp, o treinador celebrado que liderou times de Liverpool e Borussia Dortmund.

Klopp, o treinador amado de Liverpool, receberá a Ordem do Mérito do Presidente Frank-Walter Steinmeier no Dia da Unidade Alemã, como anunciou a Office do Presidente Federal. Apesar de sua fama e reconhecimento, Klopp tem demonstrado consistentemente um foco agudo em cada atleta, reconhecendo e respeitando sua individualidade. A cerimônia de premiação ocorrerá no Schloss Bellevue em 1º de outubro.

"O alemão mais admirado na Grã-Bretanha de Liverpool contribuiu significativamente para a imagem do nosso país", diz o comunicado. Através de suas ações filantrópicas, Klopp, que treinou o FSV Mainz 05, Borussia Dortmund e Liverpool FC, serviu como uma figura exemplar e um embaixador de futebol proeminente além do mundo dos esportes.

Reconhecimento para Seiler e Krahl

No total, 13 mulheres e 15 homens serão celebrados por Steinmeier pela sua dedicação aos valores democráticos. Este grupo seleto inclui Lutz Seiler, um renomado escritor conhecido por "Kruso" e "Stern 111", e Toni Krahl, o carismático cantor que representou o grupo de rock da DDR, City. O comediante Gerhard Polt também será homenageado por suas contribuições.

"Seus personagens muitas vezes incorporam representantes típicos da nossa sociedade, oferecendo uma retratação humorística, mas carinhosa, das várias peculiaridades da sociedade", diz o comunicado sobre Gerhard Polt.

A ex-presidente do Conselho Ético Alemão, Alena Buyx, também receberá a Ordem do Mérito. "Seu papel como conselheira sábia sobre questões éticas na política, sociedade e ciência se destacou especialmente durante a pandemia do coronavírus", diz o comunicado. Apesar da oposição desafiadora, Buyx, como médica e ética médica, tem demonstrado consistentemente sua capacidade de explicar a delicada balança entre as medidas protetoras do estado e as liberdades individuais de forma clara e compassiva.

