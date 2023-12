Jurgen Klopp diz que não é "uma solução real" para os jogadores de futebol da Premier League que tiveram de ficar em quarentena após a pausa internacional

De acordo com as novas directrizes anunciadas na semana passada, vários jogadores de futebol da Premier League que regressam das suas deslocações internacionais terão de passar 10 dias em "instalações de quarentena personalizadas" - uma medida que irritou o treinador do Liverpool , Jurgen Klopp.

As directrizes dizem que os jogadores totalmente vacinados que regressem ao Reino Unido vindos de países da "lista vermelha" - incluindo o Brasil e a Argentina - serão autorizados a sair das suas instalações de quarentena uma vez por dia para treinar ou jogar.

Mas Klopp, para quem os jogadores brasileiros Alisson e Fabinho, o grego Kostas Tsimikas e o senegalês Sadio Mane serão afectados pelas medidas de quarentena de 10 dias, manifestou a sua preocupação com a decisão.

"Eles passam 10 a 12 dias com as suas selecções nacionais e depois passam mais 10 dias longe das suas famílias, em quarentena", disse aos jornalistas na semana passada. "São 22 dias e, duas semanas depois, há a próxima pausa internacional. Não me parece que seja uma solução real".

Klopp acrescentou ainda: "Tiramos as pessoas da vida normal durante três semanas, sem qualquer razão real, porque cuidamos dos nossos jogadores quando estão aqui e com as suas famílias.

"Eles não fazem mais nada. Vão para casa, vêm treinar e vão para casa ... A Primeira Liga tem de lutar pelos nossos jogadores".

As directrizes para os jogadores da Primeira Liga são diferentes das dos cidadãos que regressam dos países da lista vermelha, que têm de ficar em quarentena num hotel durante 10 dias depois de chegarem a Inglaterra.

A isenção para os jogadores está também sujeita a protocolos rigorosos e a um código de conduta a acordar com os clubes, a Federação Inglesa de Futebol (FA) e a Public Health England.

A partir de segunda-feira, o Governo britânico alterou as suas regras de viagem, em parte eliminando as listas verde e âmbar de países. Mais de 50 países permanecem na lista vermelha.

A atual pausa internacional, durante a qual as equipas disputam as fases finais da Liga das Nações da UEFA e as eliminatórias para o Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar, decorre de 4 a 14 de outubro; os jogos da Premier League recomeçam a 16 de outubro.

"Trabalhámos em estreita colaboração com as autoridades do futebol para chegar a um resultado que equilibre os interesses do clube e do país, mantendo ao mesmo tempo os mais elevados níveis de saúde e segurança públicas", afirmou um porta-voz do Governo britânico em relação à isenção para os jogadores em serviço internacional.

"A nossa melhor defesa contra o vírus é a vacinação e estas novas medidas permitirão que os jogadores totalmente vacinados cumpram as suas obrigações internacionais da forma mais segura e prática possível, permitindo-lhes ao mesmo tempo treinar e jogar com os seus clubes o mais cedo possível após o seu regresso".

Juntamente com a Federação Inglesa e a FIFA, a Premier League tentou encontrar uma solução para encurtar o período de quarentena dos jogadores, mas aceitou o desejo das autoridades sanitárias britânicas de manter uma quarentena de 10 dias. Os protocolos serão revistos pelos órgãos dirigentes ao longo desta janela internacional.

"A FIFA congratula-se com a decisão do governo britânico de permitir que os jogadores totalmente vacinados tenham a oportunidade de representar os seus países nos próximos jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo da FIFA e regressem de um país da lista vermelha para condições de quarentena adaptadas", afirmou um comunicado do organismo que rege o futebol.

"Trabalhámos em estreita colaboração com o Governo britânico, a Federação Inglesa de Futebol e a Premier League para encontrar uma solução razoável, no interesse de todos, e acreditamos que esta é uma solução muito mais desejável do que a situação que os jogadores enfrentaram em setembro".

A declaração acrescentou: "Reconhecemos que esta decisão não ajuda todos os jogadores e continuamos empenhados em melhorar ainda mais a situação para as próximas janelas e em participar em discussões para explicar mais sobre as muitas medidas que estamos a pôr em prática para reduzir os riscos de transmissão da Covid na comunidade como resultado das viagens dos jogadores".

Anteriormente, os clubes da Premier League decidiram não libertar jogadores para jogos internacionais em países da lista vermelha.

Em setembro, o jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo entre o Brasil e a Argentina foi suspenso minutos depois do pontapé de saída, quando quatro jogadores argentinos foram acusados de violar os protocolos de viagem relativos à Covid.

As autoridades sanitárias brasileiras entraram no relvado em São Paulo e alegaram que os jogadores em questão tinham prestado falsas declarações à chegada ao Brasil, omitindo que tinham estado no Reino Unido nos últimos 14 dias.

John Sinnott, da CNN, contribuiu para a reportagem.

