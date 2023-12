Juízes revelam porque é que Novak Djokovic teve de faltar ao Open da Austrália

Numa declaração escrita, os juízes afirmaram que não era irracional que o Ministro da Imigração Alex Hawke expulsasse Djokovic devido a preocupações de que a estrela sérvia não vacinada pudesse representar um risco para a saúde e ordem públicas.

A decisão do ministro foi tomada com base no facto de a presença de Djokovic poder encorajar protestos anti-vax, o que poderia contribuir para a propagação da Covid-19.

A decisão do ministro incluía também a possível influência da estrela sobre as pessoas que não tinham a certeza se deviam ou não tomar a vacina.

"A possível influência sobre o segundo grupo resulta do senso comum e da experiência humana: Uma estrela icónica do ténis mundial pode influenciar pessoas de todas as idades, jovens ou idosas, mas talvez especialmente os jovens e os impressionáveis, a imitá-lo. Isto não é fantasioso; é uma influência que pode ser sentida por todos. Isto não é fantasioso; não precisa de provas", afirma o acórdão.

A explicação põe fim a um dos episódios mais polémicos da história do Open da Austrália.

O número 1 mundial masculino foi obrigado a abandonar o país na véspera da competição, depois de o tribunal não ter encontrado falhas na decisão do ministro da imigração de cancelar o seu visto.

Foi a segunda vez que o visto de Djokovic foi cancelado - a primeira aconteceu horas depois da sua chegada à Austrália, a 5 de janeiro, quando os agentes da Força de Fronteira Australiana (ABF) rejeitaram a sua alegada isenção das regras que determinam que todos os recém-chegados devem estar totalmente vacinados.

Djokovic disse que uma infeção anterior por Covid significava que estava isento, mas segundo as regras federais isso não é suficiente e foi detido num centro de imigração.

A questão foi levada a tribunal e um único juiz considerou que a decisão não era "razoável" porque não lhe foi dado tempo suficiente para consultar os seus advogados. Djokovic foi libertado da detenção e retomou os treinos em Melbourne Park na esperança de garantir o seu 21º título do Grand Slam.

No entanto, dias mais tarde, o governo interveio para cancelar novamente o seu visto, afirmando que o jogador não vacinado era uma ameaça para a saúde e ordem públicas. A questão foi remetida para um tribunal superior e os três juízes reuniram-se no passado domingo.

A equipa jurídica de Djokovic não contestou os méritos da decisão do ministro, apenas alegou que este tinha cometido um erro de jurisdição ao abrigo da lei de migração do país.

No domingo, os juízes decidiram que não tinha havido qualquer erro e Djokovic concordou em sair.

Numa declaração, o jogador disse que estava "desapontado" com a decisão, mas que respeitava a decisão do tribunal. Nessa noite, Djokovic partiu de Melbourne em direção à Sérvia, onde foi recebido como um herói.

A primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabic, disse que o tratamento dado pela Austrália ao astro foi "escandaloso". Brnabic disse à CNN na quarta-feira que não sabia por que Djokovic não foi vacinado, mas acrescentou que não acredita que ele seja um anti-vaxxer.

"Ele apoia a vacinação das pessoas que querem ser vacinadas. Por isso, não o considero anti-vaxxer", afirmou.

Numa declaração logo após a decisão de domingo, a família de Djokovic culpou a política pela decisão.

"Não se trata apenas de uma questão desportiva e de jogar no primeiro Grand Slam da época, dominado por Novak há uma década, mas também de política e de todos os interesses que tiveram prioridade sobre o desporto", afirma o comunicado.

De acordo com a lei australiana, Djokovic pode ser banido do país por três anos, embora a ministra do Interior, Karen Andrews, não tenha excluído a possibilidade de uma exceção. "Qualquer pedido será analisado com base nos seus méritos", afirmou no início desta semana.

Na terça-feira, a Tennis Australia lamentou que a disputa sobre os vistos tenha perturbado os jogadores do torneio.

"Lamentamos profundamente o impacto que esta situação teve em todos os jogadores", afirmou o comunicado. "Há sempre lições a aprender e iremos rever todos os aspectos da nossa preparação e implementação para informar o nosso planeamento - como fazemos todos os anos. Esse processo começa sempre que os campeões do Open da Austrália levantam os seus troféus".

O Grand Slam termina a 31 de janeiro.

