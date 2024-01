Jude Bellingham questiona se as autoridades "se importam" com os abusos racistas dirigidos a futebolistas negros

"Depois da maioria dos jogos, recebo uma mensagem racista na minha caixa de entrada do Instagram", diz o médio do Borussia Dortmund e internacional inglês a Darren Lewis, da CNN.

"Nas primeiras vezes, lembro-me de ter colocado a minha história e de ter recebido uma reação bastante boa em termos de pessoas a dizerem que estavam comigo".

"Não há um único emprego no mundo onde se mereça ser criticado por racismo", acrescenta Bellingham. "Nunca me vou esquecer que foi a primeira vez que recebi uma série de mensagens."

Bellingham diz que há incoerências na forma como os órgãos dirigentes do futebol lidam com o racismo, em comparação com outros incidentes de mau comportamento, uma vez que a FIFA tem regras oficiais que responsabilizam os clubes pelas acções racistas dos seus adeptos.

Em dezembro, a Federação Alemã de Futebol (DFB) multou-o em 45.000 dólares (40.000 euros) pelos comentários que fez sobre o árbitro Felix Zwayer, após a derrota da sua equipa por 3-2 contra o Bayern de Munique.

A DFB qualificou os comentários de Bellingham de "comportamento antidesportivo", uma vez que os seus comentários "puseram em dúvida a imparcialidade do árbitro".

"O clube foi rápido a enviar-me uma mensagem para se certificar de que eu estava bem e eu agradeço muito por isso. Houve colegas de equipa que me enviaram mensagens e, claro, membros da família", diz Bellingham, referindo-se à altura em que foi vítima de abusos raciais.

"Não recebi nada da DFB ou da FA ou algo do género. E comparo sempre a situação com o que disse sobre o árbitro em dezembro.

"Eles foram muito rápidos a entrar em contacto comigo para me darem a minha multa, o meu castigo, e para fazerem disso um grande drama nos meios de comunicação social.

"Aprendi com isso. Sei o que posso e o que não posso dizer. Sei que, por vezes, tenho de controlar melhor as minhas emoções", diz ele.

"Mas, quando damos mais energia a isso do que à situação em que eu estava, senti que estava a passar... talvez estejamos sozinhos e talvez eles não estejam interessados, talvez não se importem. E talvez caiba a mim e a nós trabalhar de forma independente para fazer passar a nossa mensagem".

Os jogadores ou dirigentes que se envolvam em palavras ou comportamentos racistas podem ser sancionados com uma suspensão de pelo menos 10 jogos, ou "qualquer outra medida disciplinar apropriada", de acordo com a última edição do Código Disciplinar da FIFA.

Os clubes podem ser multados num mínimo de 20.000 francos suíços (20.076 dólares) se os seus adeptos demonstrarem um comportamento discriminatório, acrescenta o código. Outras sanções incluem a dedução de pontos, a realização de um jogo sem espectadores, a perda de um jogo, a expulsão de um torneio ou a despromoção para uma divisão inferior.

Em setembro de 2021, a FIFA sancionou a Federação Húngara de Futebol (MLSZ) pelo comportamento racista de "numerosos adeptos" durante um jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo contra a Inglaterra.

A MLSZ foi multada em 216.000 dólares e ordenada a jogar o seu próximo jogo em casa sancionado pela FIFA sem adeptos, depois de o repórter da ITV Gabriel Clarke, que estava na Arena Puskas em Budapeste, dizer que ouviu cânticos de macaco dirigidos a Raheem Sterling, e a Bellingham quando se preparava para entrar como substituto, durante a vitória da Inglaterra por 4-0 no início de setembro.

A CNN contactou a DFB para comentar o assunto.

Nascido em 2003 e criado em Stourbridge, Inglaterra, Bellingham entrou para a academia do Birmingham City FC aos sete anos de idade, de acordo com o sítio Web do clube.

Os seus pais, Denise Bellingham e Mark Bellingham, levavam-no aos treinos cerca de cinco vezes por semana, mas foi só quando ele foi observado pela equipa sub-15 da Inglaterra que se aperceberam do seu potencial, de acordo com o site do clube.

Mark construiu uma carreira prolífica no futebol não federado - marcando mais de 700 golos em 22 anos - enquanto servia como sargento na Polícia de West Midlands, acrescenta o site.

Durante a sua ascensão meteórica no palco mundial, Bellingham manteve-se confiante e equilibrado, algo que, segundo ele, não seria possível sem o apoio da sua família - especialmente da sua mãe.

"Falo muito dos meus pais e das pessoas que me educaram no futebol e não só no futebol, mas também na vida", diz ele.

"A minha mãe e o meu pai são dois grandes exemplos para mim, pela forma como se comportaram e pelas coisas que tiveram de enfrentar nos seus próprios percursos".

"Ela sempre me deu muitas lições sobre a forma como as outras pessoas me vêem, por vezes devido à cor da minha pele, por vezes devido à forma como somos estereotipados.

"Acho que o facto de ela ter feito muitas das coisas que fez foi apenas para garantir que eu e o meu irmão nunca tivéssemos de passar necessidades", diz ele. "Não consigo exprimir em palavras o quanto isso significa para mim.

"Tenho uma mulher negra com quem vivo todos os dias e vejo a forma como ela se comporta", acrescenta. "A minha mãe é certamente um dos meus heróis fora do campo, se não o maior".

Parece que Bellingham pode partilhar algum do seu talento prodigioso com o irmão mais novo, Jobe, de 16 anos, um futebolista profissional em ascensão que também assinou contrato com o Birmingham City FC.

Quando Jobe se estreou pelo clube em janeiro, Bellingham prestou-lhe homenagem nas redes sociais com a legenda: "So f***ing proud".

Bellingham celebra o sucesso do irmão, mas está igualmente empenhado em sensibilizá-lo para os obstáculos que os jogadores negros enfrentam no futebol.

"É importante que eu o sensibilize para os desafios que ele vai enfrentar do ponto de vista do futebol e também do ponto de vista racial.

"Não posso desiludir os outros miúdos que me admiram", afirma. "Acho que isso também me dá muito prazer. E, como já disse, é uma responsabilidade que estou disposto a assumir."

Apenas cinco dos 91 treinadores e directores técnicos das quatro principais divisões de Inglaterra são de origem negra, asiática ou de minorias étnicas.

Embora a proporção de jogadores negros, asiáticos e de minorias étnicas no Reino Unido seja de cerca de 25%, esses números não se têm repetido nos últimos anos no que diz respeito a cargos de autoridade no futebol, informou anteriormente a CNN.

Bellingham diz que, até à data, só trabalhou com uma mão-cheia de treinadores negros ao longo da sua carreira, incluindo Chris Powell, Michael Johnson, Deon Burton e Dele Adebola.

"Não posso desacreditar nenhum dos treinadores que tive, porque todos eles foram brilhantes para o meu desenvolvimento", diz ele.

"Mas penso nisso de uma perspetiva diferente, da forma como penso nas oportunidades e penso: e se eu não fosse jogador de futebol e quisesse ser treinador e quisesse fazer isto e aquilo - será que me seria dada a mesma oportunidade que a alguns dos meus amigos que são brancos, por exemplo?

"Racismo ... Parece uma daquelas coisas que nunca vai desaparecer", diz ele. "Penso que há pessoas no poder que podem assumir mais responsabilidade nessa luta. E acho que não estão a fazê-lo."

Bellingham tornou-se o segundo jogador mais jovem a participar no Euro 2020 no ano passado, quando representou a Inglaterra no jogo contra a Croácia, durante a fase de grupos do torneio, de acordo com o sítio oficial da UEFA na Internet.

A equipa chegou triunfantemente à final do prestigiado torneio europeu, depois de vencer uma série de jogos emocionantes contra favoritos como a Dinamarca e a Alemanha. Foi a primeira vez que a equipa masculina chegou à última fase de uma grande competição desde que ganhou o Campeonato do Mundo em 1966.

No meio de uma pandemia global - quando muitos adeptos ingleses estavam a sair do primeiro confinamento nacional do Reino Unido com sentimentos de tristeza e isolamento - a equipa procurou unir o país.

Mas quando a Inglaterra perdeu a final do Euro 2020 para a Itália, depois de uma derrota extremamente difícil por 3-2 nos penáltis no Estádio de Wembley, a aparência de unidade do país desmoronou-se.

Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka foram alvo de insultos racistas nas redes sociais por parte de alguns adeptos, depois de terem falhado os penáltis na final. O treinador da equipa, Gareth Southgate, descreveu o abuso como "imperdoável" e "não é o que defendemos".

Refletindo sobre o torneio, Bellingham diz: "Acho que a maior lição que tirei de toda a experiência para mim foi o contraste."

"Mostrámos um verdadeiro carácter para ganhar os jogos e sentimos que o país se tinha unido", afirma. "Sei que se trata de idiotas seleccionados, claro, e que não é a nação inteira que se vira contra eles.

"Tenho a certeza de que provavelmente tiveram um maior apoio, mas o único apoio de que deviam precisar era por terem falhado o penalty, não pelo racismo que receberam depois disso."

"Passei muito tempo com o Jadon, obviamente porque ele é do Dortmund, com o Bukayo, com quem falei bastante, e com o Marcus no campo. Eles são humanos", acrescenta.

"Depois, vemo-los a serem abatidos desta forma. É como se fosse nojento, mas é difícil de aceitar, para ser honesto, como colega de equipa. De repente, somos ingleses durante sete jogos, falhamos uma penalidade e não somos nada."

O estilo de gestão humilde e moderado de Southgate foi elogiado durante todo o torneio.

Antes do Euro 2020, escreveu uma carta aberta aos adeptos intitulada "Querida Inglaterra", na qual defendia a decisão da sua equipa de se ajoelhar antes dos jogos, como demonstração de apoio ao antirracismo.

"Gareth Southgate foi brilhante. Lembro-me que no campo seguinte ao Euro fizemos uma espécie de balanço do torneio. E ele dedicou muito tempo a falar sobre o que tinha acontecido naquela situação", diz Bellingham. "Ele sempre tocou no assunto nas reuniões.

"Como jogador negro, sentimo-nos muito gratos por isso. Não deveríamos ter de lidar com isso outra vez. E eu vou continuar a repetir isso. Mas é bom sentirmo-nos apoiados."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com