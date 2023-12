JR Smith, duas vezes campeão da NBA, vai para a universidade com o objetivo de jogar golfe

JR Smith pode ter 35 anos, mas isso não significa que os seus sonhos desportivos se tenham extinguido.

Smith, um veterano de 16 anos da NBA, inscreveu-se na North Carolina A&T State University com a intenção de se juntar à equipa de golfe da universidade.

O seu principal objetivo é obter uma licenciatura em estudos liberais - as aulas começam a 18 de agosto - mas está à espera que a National Collegiate Athletic Association (NCAA) resolva a sua elegibilidade antes de se candidatar à equipa de uma das melhores faculdades e universidades historicamente negras do país (HBCUs).

Smith não foi para a faculdade e passou diretamente do liceu para a NBA em 2004, mas disse que começou a pensar em ir para a faculdade durante uma viagem à República Dominicana com o jogador do Hall of Famer Ray Allen.

"O golfe é um daqueles jogos que nos faz sentir muito bem ou que nos põe de joelhos e nos humilha", disse Smith - que é bicampeão da NBA - ao WFMY News 2 Sports na quarta-feira, antes do pro-am no Wyndham Championship.

"E ter essa sensação e saber que todo o jogo está praticamente nas minhas mãos, e não tenho de me preocupar com os colegas de equipa para passar a bola e receber passes e jogar à defesa, por isso posso jogar o meu jogo e divertir-me."

Smith pode ser visto frequentemente entre a galeria de jogadores nos eventos do PGA Tour - e diz que joga com um handicap de cinco.

Apresentou uma petição à NCAA para poder jogar, mas ainda não se sabe quanto tempo demorará esse processo.

De acordo com as regras da NCAA: "Um indivíduo não pode ser elegível para a prática desportiva intercolegial de um desporto se alguma vez tiver competido numa equipa profissional desse desporto."

Não proíbe um antigo atleta profissional de competir num desporto diferente.

Richard Watkins, que treina as equipas masculina e feminina da universidade, disse que a chegada de Smith é um "grande acontecimento".

"É um grande negócio para a A&T. É muito importante para ele", disse Watkins, que esteve na galeria de Smith na quarta-feira. "Não é muito frequente que alguém na posição dele tenha a oportunidade de ter um pensamento, um sonho, uma ideia, e de poder avançar e seguir nessa direção.

"Ele é um antigo atleta profissional, mas (é) um conjunto único de circunstâncias. Ele não foi para a faculdade, nunca se matriculou, o relógio nunca começou".

O armador de 6 pés e 6 polegadas jogou profissionalmente em várias equipas da NBA, tendo conquistado títulos da NBA com os Cleveland Cavaliers em 2016 e com os Los Angeles Lakers em 2020.

Fonte: edition.cnn.com