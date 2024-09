- Jovens indivíduos caem de uma posição elevada no Harz, descendo aproximadamente 40 metros.

Um adolescente de 17 anos infelizmente caiu cerca de 40 metros até a morte de um ponto público no Hexentanzplatz, próximo a Thale (Harz). O profissional médico no local da equipe de resgate de montanha, de acordo com a polícia de Halberstadt, só pôde confirmar o triste destino do adolescente. Informações iniciais sugerem que ele escalou a barreira da plataforma em uma tarde de domingo. Testemunhas alertaram prontamente os serviços de emergência.

De acordo com a "Mitteldeutsche Zeitung", o adolescente de 17 anos estava acompanhado por um pequeno grupo do distrito de Anhalt-Bitterfeld, no Harz. Há a possibilidade de que ele tenha escalado a barreira da plataforma para tirar uma foto do grupo.

Missão difícil para a equipe de resgate de montanha

O corpo do adolescente foi recuperado com a ajuda de um helicóptero da polícia. As autoridades estão tratando o incidente como um acidente, mas os detalhes precisos ainda estão sendo esclarecidos. De acordo com o chefe da equipe de resgate de montanha de Thale, Jens Kowalewski, doze resgatadores participaram da operação. Foi uma tarefa difícil e a presença do helicóptero foi crucial para o seu sucesso, caso contrário teria sido muito mais desafiador.

A equipe médica de emergência, enviada após o alerta, prestou primeiros socorros no local. Mais tarde, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário transportar o adolescente para o hospital para receber cuidados médicos de emergência.

Leia também: