Jovem atira-se de uma ponte - anestesia materna não alivia o sofrimento

Na área costeira de Usedom, uma mulher de Brandenburg encerrou suas férias com um incidente trágico: seu filho de dois anos caiu de uma ponte à beira-mar e mergulhou na água. Em uma tentativa desesperada de salvá-lo, a mãe fez o mesmo, resultando em ferimentos graves. Sua petição por indenização a Zinnowitz, a cidade, não teve sucesso.

Em 22 de julho de 2021, por volta do fim do dia, a mulher de 34 anos tentou registrar um momento de férias com seus dois filhos na ponte à beira-mar de Zinnowitz. Infelizmente, a situação deu errado. O filho mais novo caiu na água bem na frente da praia de Usedom, fazendo com que a mãe pulasse atrás dele. Ela foi posteriormente transferida para um hospital de helicóptero. No entanto, sua reclamação contra Zinnowitz foi rejeitada por um tribunal.

A mulher da região de Barnim argumentou que a ponte, com mais de 30 anos, tinha preocupações com a segurança. No entanto, o tribunal considerou que foi um acidente imprevisto e isentou Zinnowitz de culpa. De acordo com o depoimento da mãe, os dois filhos haviam se posicionado na frente do corrimão para a fotografia. Supostamente, o filho mais novo imitou a postura do irmão, perdeu o equilíbrio e escorregou pelo corrimão, caindo na água rasa, ileso. Ao pular na água, a mãe sofreu ferimentos na perna esquerda e em outras partes do corpo a uma altura de cerca de 5 metros.

Acompanhada por um longo período de fisioterapia, bem como incapacidade temporária para trabalhar, ela exigiu uma quantia de 35.000 euros de indenização. No entanto, o tribunal determinou que a ponte em si era segura. De acordo com o juiz presidente, "[u]ma medida de segurança que previna todos os ferimentos não é alcançável na vida prática". O tribunal também afirmou que os pais responsáveis devem vigiar seus filhos pequenos para prevenir brincadeiras não supervisionadas. O corrimão também atendia aos regulamentos de construção e protegia contra riscos previsíveis, como se inclinar ou espiar por cima da borda.

De acordo com o diretor da administração turística de Zinnowitz, não houve incidente semelhante na ponte desde sua construção. Outras pontes à beira-mar próximas, com uma cronologia semelhante, também não relataram acidentes semelhantes. De acordo com a decisão, a mulher deve arcar com as despesas do tribunal. Por outro lado, Zinnowitz pode buscar reembolso de suas despesas legais, que totalizam alguns centenas de euros. No entanto, a sentença ainda não é definitiva, dando à mulher a oportunidade de recorrer. Seu advogado anunciou que analisaria a decisão e sua lógica subjacente antes de tomar qualquer decisão.

Apesar da petição da mulher por indenização, o tribunal rotulou o incidente como infeliz, mas não previsível, isentando Zinnowitz de responsabilidade. O tribunal também aconselhou o cuidado parental para prevenir brincadeiras não supervisionadas em tais situações.

Leia também: