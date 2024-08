Jovem adulto, de 18 anos, garante a primeira vitória paraolímpica para a Alemanha

Maurice Wetekam, um nadador de 18 anos, ficou estupefato ao ver o placar exibindo 'bronze' - sua primeira medalha em uma competição internacional. Essa conquista ocorreu no segundo dia dos Jogos Paralímpicos de Paris, tornando-o o primeiro atleta alemão a garantir uma medalha. O espírito de performances medalhistas dos atletas alemães já está ficando evidente nas primeiras etapas dos Jogos.

Competindo na categoria SB9 dos 100m peito, Wetekam quebrou seu próprio recorde pessoal de 1:07.04 minutos, mas ficou em terceiro, 1.76 segundos atrás do vencedor, Stefano Raimondi, da Itália. "Esta é minha primeira medalha e também a primeira da nossa equipe. É uma sensação fantástica. Nunca tive tanto apoio antes," disse um exultante Wetekam. Esse feito foi significativo para ele, que compete com uma dismelialeft e já havia ganhado prata nos Campeonatos Mundiais de 2022 e 2023.

O duo de tênis de mesa Valentin Baus e Thomas Schmidberger buscam a medalha de ouro. Eles derrotaram a Turquia, representada por Abdullah Öztürk e Nesim Turan, na categoria MD8, por uma apertada margem de 3-2, em uma semifinal emocionante na Arena Sud 4, em Paris. Essa vitória garantiu sua presença na final no sábado, às 14h. "Foi mais uma partida muito disputada," disse Schmidberger. Infelizmente, Sandra Mikolaschek e Thomas Bruechle perderam nas quartas de final do duplo misto, não correspondendo às expectativas de favoritos.

Desafios para outros atletas

Antes da medalha de Wetekam, Tanja Scholz enfrentou dificuldades devido à baixa temperatura da água. "A espera na plataforma de partida foi longa demais, então a espasticidade voltou imediatamente, o que foi muito frustrante," compartilhou a atleta de 40 anos. Ela acabou ficando em sexto lugar na categoria S5, perdendo a medalha por apenas cinco segundos. Verena Schott sentiu o impacto de sua doença de seis semanas na prova dos 200m medley individual e ficou em sétimo lugar.

Boris Nicolai, Anita Raguwaran e a dupla de badminton Rick Cornell Hellmann e Thomas Wandschneider foram eliminados nas rodadas preliminares. As perspectivas da equipe alemã de rugby em cadeira de rodas para se classificar para as rodadas eliminatórias são incertezas após sua derrota por 47:54 contra o Canadá. A equipe feminina de basquete em cadeira de rodas sofreu uma pesada derrota na partida de abertura contra os EUA, perdendo com um placar de 73:44.

Na única final alemã do evento de atletismo realizado no Stade de France, a velocista Isabelle Foerder ficou em oitavo lugar nos 100m T35, perdendo a medalha por mais de dois segundos. Por outro lado, o quarteto feminino, que inclui a bicampeã olímpica Kathrin Marchand, e a dupla masculina de Jan Helmich e Hermine Krumbein, avançaram para as finais de suas respectivas provas de remo no estádio aquático de Vaires-sur-Marne, a serem disputadas no domingo.

