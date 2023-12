José Mourinho nomeado novo treinador da AS Roma

O português de 58 anos, que conquistou 25 troféus na sua carreira de treinador, foi despedido pelo Tottenham Hotspur da Premier League em abril, após 17 meses no cargo.

Mourinho vai assumir o comando da equipa italiana antes da campanha de 2021-22, com um contrato que se estenderá até 30 de junho de 2024.

"A incrível paixão dos adeptos da Roma convenceu-me a aceitar o cargo e mal posso esperar para começar a próxima época", afirmou Mourinho em comunicado.

A Roma anunciou na terça-feira que o atual treinador, Paulo Fonseca, vai deixar o cargo no final da presente temporada.

O clube sofreu uma pesada derrota por 6-2 contra o Manchester United na primeira mão das meias-finais da Liga Europa na semana passada e ocupa atualmente o sétimo lugar no campeonato.

"Estamos entusiasmados e encantados por receber José Mourinho na família AS Roma", afirmaram o presidente da Roma, Dan Friedkin, e o vice-presidente Ryan Friedkin, em comunicado.

"Um grande campeão que conquistou troféus a todos os níveis, José Mourinho irá proporcionar uma enorme liderança e experiência ao nosso ambicioso projeto.

"A nomeação de José é um passo enorme na construção de uma cultura vencedora consistente e a longo prazo em todo o clube."

Mourinho é um dos treinadores mais conhecidos e bem sucedidos do futebol, tendo já treinado equipas como o Real Madrid, Manchester United, Inter de Milão e Chelsea.

"Acho que as pessoas têm a perceção de que não sou o tipo mais humilde", disse recentemente numa entrevista ao The Times. "Acho que as pessoas estão erradas!

"Acho que a minha natureza é muito humilde. Mas, por vezes, por dizer coisas tão directas, a perceção é que não sou um tipo humilde. Acho que vendo muito.

LER: O Inter vence o primeiro Scudetto desde 2010 e quebra o domínio da Juve

Esta é a segunda vez que Mourinho trabalha na Serie A. Foi treinador do Inter de Milão entre 2008-2010, tendo na sua última época conduzido a equipa a um triplo triunfo notável - o título da Serie A, a Coppa Italia e a Liga dos Campeões.

Após a sua saída do Tottenham, e tendo em conta o seu historial no desporto, muitos se perguntaram o que se seguiria para Mourinho.

No sábado, Mourinho disse ao jornal The Times que só aceitaria um trabalho numa liga que considerasse competitiva.

"Na Alemanha e em França, sabemos se vamos para o clube A ou para o clube B, sabemos que o nosso destino está traçado imediatamente", afirmou.

"É tudo uma questão de pressão. Eu quero-a. Escolheria a pressão, sempre. Por vezes, essa pressão torna-se desequilibrada ou desproporcionada, mas eu recuso o contrário! Recuso-me a ir para um país onde a pressão não exista. Recuso-me!"

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com