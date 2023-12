José Mourinho demitido do cargo de treinador do Tottenham Hotspur

O treinador português foi nomeado pelos Spurs em novembro de 2019, substituindo Mauricio Pochettino, e tinha assinado um contrato até ao final da época 2022-23.

O técnico de 58 anos deixa o clube do norte de Londres em sétimo lugar na tabela da Premier League, a cinco pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões da UEFA.

O último jogo de Mourinho no comando do clube foi o empate de sexta-feira com o Everton (2-2).

O presidente do Tottenham Hotspur, Daniel Levy, afirmou: "José e a sua equipa técnica estiveram connosco durante alguns dos nossos momentos mais difíceis enquanto clube.

"José é um verdadeiro profissional que demonstrou uma enorme capacidade de resistência durante a pandemia.

"A nível pessoal, gostei de trabalhar com ele e lamento que as coisas não tenham corrido como ambos tínhamos previsto.

"Ele será sempre bem-vindo aqui e gostaríamos de agradecer a ele e à sua equipa técnica pela sua contribuição", acrescentou Levy.

LEIA-SE: 12 equipas europeias de futebol vão formar uma "Superliga" separatista, lançando a elite do futebol numa grande confusão

Os representantes de Mourinho não estavam imediatamente disponíveis para comentar quando contactados pela CNN.

O clube acrescentou que o ex-jogador Ryan Mason vai treinar com a equipa principal na segunda-feira.

Mason, de 29 anos, foi forçado a retirar-se do futebol em fevereiro de 2018, com apenas 26 anos, depois de ter sofrido uma fratura no crânio em 2017.

O Tottenham defronta o Manchester City na final da Taça Carabao, no Estádio de Wembley, no domingo, com o clube a tentar conquistar a sua primeira medalha de prata em 13 anos.

Na sua primeira campanha, Mourinho levou o Tottenham do 14º lugar da Premier League para o sexto - garantindo a qualificação para a Liga Europa em 2020/21 - mas o RB Leipzig eliminou os Spurs da Liga dos Campeões de 2019 na fase dos oitavos de final.

Esta época, o clube foi eliminado da Liga Europa pelo Dinamo Zagreb nos oitavos de final.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

De acordo com a Opta, só com a equipa portuguesa do Leiria é que Mourinho registou um rácio de vitórias em todas as competições na sua carreira de treinador inferior ao do Tottenham Hotspur.

Sob o comando de Mourinho, nenhuma equipa da Premier League perdeu mais pontos de posições vencedoras esta época do que o Tottenham Hotspur, com 20.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com