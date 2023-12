José Mourinho a um jogo de acabar com a seca de troféus de 13 anos do Tottenham Hotspur

Ser adepto dos Spurs raramente tem sido fácil ao longo dos anos, mas este é, de longe, o maior período de seca de troféus que o clube já suportou desde a Segunda Guerra Mundial. Para um clube com a dimensão e o poderio financeiro do Tottenham, 13 anos é uma espera demasiado longa por um troféu.

Apesar da grande melhoria do plantel e da subida de resultados trazida ao clube por Mauricio Pochettino, o treinador argentino nunca foi capaz de fazer o Tottenham ultrapassar a barreira.

Com o despedimento de Pochettino após meses de fracas prestações, na sequência da desoladora derrota na final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool, em junho de 2019, José Mourinho foi contratado com o único objetivo de conduzir o Tottenham ao primeiro troféu desde a Taça da Liga de 2008.

O treinador português está agora a um jogo de atingir esse objetivo, depois de os golos de Moussa Sissoko e Son Heung-Min terem dado aos Spurs uma vitória por 2-0 sobre o Brentford, da Championship, na semifinal da Taça da Liga, na terça-feira.

Muitos clubes, treinadores e adeptos torceram o nariz à Taça da Liga nas suas várias formas ao longo dos anos - atualmente chamada Taça Carabao devido ao patrocínio - mas é uma competição que Mourinho sempre levou a sério.

Nenhum treinador venceu este troféu em mais ocasiões e Mourinho ultrapassaria o recorde de quatro vitórias na Taça da Liga, que atualmente detém com Sir Alex Ferguson e Brian Clough, com uma vitória contra o Manchester City ou o Manchester United.

"Vim para Inglaterra em 2004 e lembro-me que nesse período tive de aprender o significado das taças aqui e levei-o a sério", disse Mourinho aos jornalistas após o jogo.

"Acho que se há um segredo, é levá-lo a sério. É respeitar o que é o futebol inglês, o que são os clubes ingleses, o que são as divisões inferiores inglesas e tentar não ser surpreendido em nenhum dos jogos com equipas de menor qualidade e, quando se tem um jogo importante como tivemos com o Chelsea [na quarta ronda], ir com seriedade e ambição. Para além disso, não há mais nenhum segredo".

"O que sinto na equipa é vontade. Não estou a dizer mentalidade vencedora, não estou a dizer que somos isto ou aquilo, digo apenas que somos pessoas honestas. Os rapazes, desde o primeiro jogo contra o Chelsea, o segundo jogo contra o Stoke, levaram-no a sério e é isso que espero voltar a fazer no domingo, em Crosby, contra o Marine [na Taça de Inglaterra]."

Com a final da Taça da Liga a realizar-se habitualmente em fevereiro, Mourinho já referiu anteriormente o impulso que uma vitória antecipada na Taça pode ter para o resto da época - embora este ano as autoridades tenham adiado a final para abril, na esperança de que os adeptos possam assistir à segunda vaga de casos de Covid-19 em Inglaterra.

No entanto, a emoção de chegar a uma grande final ainda se fará sentir no seio do plantel e Mourinho fez questão de sublinhar que este é um troféu desejável de conquistar.

"Se virmos os vencedores, percebemos que os grandes clubes querem ganhá-lo", afirmou. "Quem foi o último vencedor para além dos habituais seis primeiros? O Swansea [em 2013]? Não sei, porque não sou muito bom com estatísticas, mas lembro-me de o Man City ter ganho muitas vezes, lembro-me de o Chelsea ter ganho muitas vezes, lembro-me de o United ter ganho algumas vezes."

"Lembro-me do Liverpool em finais, não sei se a ganharam recentemente, do Arsenal. Portanto, os grandes clubes preocupam-se com isso, sem dúvida, e a final diz muito: O Tottenham contra o Manchester United ou o Tottenham contra o Manchester City."

Embora a vitória contra qualquer um desses clubes na final de abril signifique, sem dúvida, que o Tottenham finalmente deu a volta por cima, não seria de forma alguma a extensão das ambições de Mourinho no norte de Londres.

Fonte: edition.cnn.com