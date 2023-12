Destaques da história

Jordan Spieth: O golfista já ultrapassou o colapso do Masters em Augusta

Jordan Spieth "ri-se" do fracasso no Masters

O número 2 do mundo diz que "estou a ir bem

Spieth recuperou numa viagem de amigos às Bahamas

Prepara-se para o Open dos Estados Unidos de junho em Oakmont

O jovem de 22 anos até se ri agora do seu colapso no Masters.

Spieth estava a caminho de títulos consecutivos em Augusta, com uma vantagem de cinco pancadas à entrada para os últimos nove buracos naquele fatídico domingo de abril, antes de os seus sonhos perecerem em Amen Corner, incluindo um quadruplo bogey de sete pancadas no curto 12º buraco.

LER: O desastre de Jordan Spieth no Masters - o derradeiro "choke"?

"Não estou a levar isto muito a peito", disse Spieth num evento de um patrocinador na Pensilvânia, na terça-feira, a primeira vez que o texano falou em público desde o Masters.

"Nas mercearias, há senhoras que se aproximam e põem a mão em mim e dizem: 'Estou mesmo a rezar por ti. Como é que está? E eu respondo: 'O meu cão não morreu. Estou a ir bem. Vou sobreviver. Acontece. Foi um momento infeliz".

Spieth liderou o Masters durante sete rondas, desde a sua vitória de fio a pavio em 2015, e estava a caminho de se tornar o primeiro vencedor de dois anos consecutivos do princípio ao fim.

Mas os bogeys no 10º e 11º e as duas bolas em Rae's Creek no traiçoeiro 12º deixaram-no três atrás, com o britânico Danny Willett a conseguir o seu primeiro grande título.

LER: Danny Willett aproveita o colapso de Spieth para ganhar o Masters

Como manda a tradição no Masters, Spieth teve de se recompor para oferecer a Willett o seu casaco verde - não uma, mas duas vezes, para a televisão na Butler Cabin e novamente nos relvados atrás do clube.

Abafando as suas emoções, até teve a graça de falar com os meios de comunicação social, mas com a perspetiva do tempo Spieth insiste que não há efeitos persistentes.

"Agora rio-me disso, a sério", disse Spieth.

'Sem problemas'

Quando Rory McIlroy sofreu o colapso do Masters em 2011 - desperdiçando uma vantagem de quatro tacadas no último dia com uma ronda final de 80 - recuperou com a vitória no Major seguinte, o Open dos EUA.

VER: Treinador de desempenho - Spieth engasgou-se?

"Se estiveres a disputar um Major, digamos, 50 vezes na tua carreira, algo assim vai acontecer", disse Spieth. "Não deixes que volte a acontecer."

Spieth diz que foi contactado por "alguns dos maiores atletas do mundo" com mensagens de apoio.

"E eles acreditam, tal como nós acreditamos, que estaremos de volta - sem problemas", disse Spieth.

Pouco depois do Masters, o n.º 2 do mundo descomprimiu-se numa pausa nas Bahamas com as estrelas do PGA Tour Rickie Fowler, Justin Thomas e Smylie Kaufman, que Fowler relatou nas redes sociais.

"Estávamos a divertir-nos. Estávamos relaxados", disse Spieth. "Pudemos jogar golfe, e o golfe foi um pouco secundário em relação à parte de relaxamento da viagem."

Spieth vai agora tentar imitar a recuperação de McIlroy no Open dos EUA em Oakmont, em junho.

Como é que Spieth se vai sair no Open dos Estados Unidos? Dê a sua opinião na página do Facebook da CNN Sport.

o Masters desde Nick Faldo em 1996" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/19/171871/jpeg/4-3/1200/75/masters-champion-danny-willett-gives-a-thumbs-up-to-the-crowd-after-winning-the-tournament-on-sunday-april-10-he-is-the-first-englishman-to-win-a-href-http-www-cnn-com-2016-04-07-golf-gallery-masters-golf-2016-index-html-target-blank-the-masters-a-since-nick-faldo-in-1996.webp" alt="O campeão do Masters, Danny Willett, levanta o polegar para o público depois de vencer o torneio no domingo, 10 de abril. É o primeiro inglês a ganhar"/>

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com