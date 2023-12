Jordan Spieth "mudou" a forma de pensar dos jogadores universitários norte-americanos

De acordo com o comentador do Golf Channel, Charlie Rymer, o jogo universitário dos EUA está "em chamas" neste momento e isso tem muito a ver com Spieth.

Spieth estava a meio do seu segundo ano na Universidade do Texas quando decidiu tornar-se profissional em dezembro de 2012, com 19 anos.

Duas vezes campeão amador júnior dos EUA e classificado como o amador n.º 1 do mundo na altura, Spieth nunca olhou para trás.

Avançando rapidamente para 2017, Spieth já conta com 11 vitórias na PGA, ganhou três dos quatro majors - algo que só ele e Jack Nicklaus conseguiram antes de completarem 24 anos - e acumulou mais de 35 milhões de dólares em prémios monetários, já para não falar dos patrocínios.

Os aspirantes a Spieth

No torneio de três dias desta semana em Atlanta, 40 jogadores de golfe - alguns dos melhores jovens do mundo universitário - lutam no prestigiado East Lake Golf Club, que é a casa do TOUR Championship, que termina a época da PGA.

Os três dias são transmitidos em direto pelo Golf Channel e o comentador Rymer acredita que, graças a Spieth, é "muito, muito provável" que alguns destes aspirantes a Spieth venham a competir e a ganhar ao mais alto nível do jogo, mais cedo ou mais tarde.

"Houve realmente uma mudança de paradigma na forma como os jovens profissionais que saem da universidade olham para o jogo", disse Rymer, que também jogou no PGA Tour e representou regularmente a Georgia Tech em East Lake durante os seus tempos de faculdade, à CNN Sport antes da East Lake Cup em Atlanta.

"Jordan Spieth mudou tudo isso. Ele saiu da Universidade do Texas e começou a ganhar imediatamente e agora todos os miúdos que vêm atrás dele dizem: 'Eu consigo fazer isso'".

Não há falta de jovens que queiram imitar Spieth e o mundo do golfe universitário é tão competitivo como sempre foi.

As bolsas de estudo não só abrem a possibilidade de se tornar um golfista profissional, como também proporcionam uma forma de financiar licenciaturas dispendiosas e permitem que os licenciados sigam carreiras em todos os sectores da vida.

No entanto, é mais fácil dizer do que fazer para ganhar uma bolsa de estudo.

As crianças que pretendem obter bolsas de estudo em universidades americanas têm de obter pontuações consistentemente baixas, conduzir a bola mais de 250 jardas, melhorar as suas estatísticas de putting e participar nos torneios certos, só para serem notadas.

Como se isso não bastasse, também têm de obter notas académicas.

Realizações

Não foram apenas os golfistas universitários que se inspiraram em Spieth. Até o seu amigo de nove anos, Justin Thomas, que se tornou profissional um ano mais tarde, atribuiu-lhe o mérito de lhe ter aberto a porta e de o ter incentivado a alcançar o que alcançou durante uma época incrível em 2017.

"Tenho andado muito atrás dele e dos seus feitos até agora", disse Thomas à CNN pouco antes do TOUR Championship do mês passado.

"Sinto que se o derrotar num torneio, terei uma boa hipótese de ganhar. Isso faz-me continuar a trabalhar, a esforçar-me para tentar vencê-lo."

Poucos dias depois dessa entrevista, Thomas recebeu o bónus de 10 milhões de dólares da FedEx Cup no final de uma época que lhe valeu cinco vitórias, incluindo o seu primeiro grande título no US PGA Championship.

Ele foi nomeado Jogador do Ano do PGA Tour apenas quatro anos depois de deixar o estado do Alabama e Rymer disse a Don Riddell, da CNN, que esse tipo de sucesso é extremamente motivador para os jogadores de golfe universitários.

"Deram a Thomas um cheque de 10 milhões de dólares, os miúdos estavam a ver isso, tenho a certeza", disse Rymer, 49 anos, que venceu o Campeonato Amador Júnior dos EUA em 1985.

"É certamente algo que está a ter um impacto na aproximação dos miúdos ao jogo e também a prepará-los para irem jogar golfe profissional."

É uma linha de produção que é um bom presságio para o golfe dos EUA, que já está em muito boa forma. Dustin Johnson é o número 1 do mundo, com Spieth e Thomas logo atrás, em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Brooks Koepka, o campeão do Open dos Estados Unidos, e Rickie Fowler estão também no top 10 e esta força é evidente nas competições internacionais por equipas.

Os Estados Unidos venceram confortavelmente a sua primeira Ryder Cup em seis anos em Hazeltine, em 2016, e a equipa da Presidents Cup de Steve Stricker destruiu os internacionais no Liberty National, em Nova Jérsia, por 19 pontos contra 11.

Crença

De acordo com Rymer, o que faz Spieth destacar-se é a sua força mental.

"Jordan pensa tão bem como qualquer outro atleta que já vi em qualquer desporto. Vimo-lo ganhar campeonatos importantes quando claramente não tinha o seu melhor jogo", diz Rymer, referindo-se ao Open de 2017, onde, depois de perder uma vantagem de três pancadas durante a noite, Spieth tornou-se o único jogador na história a jogar os últimos cinco buracos de um campeonato importante com cinco abaixo do par para garantir o Claret Jug.

"Ele acredita em si próprio como nunca vi ninguém acreditar em si próprio e quando surge um desafio, isso não o incomoda. Ele encara um desafio como 'deixem-me mostrar-vos como sou bom' e vai lá e consegue.

Então, quem será o próximo golfista universitário a imitar Spieth e Thomas e a ganhar títulos importantes a nível sénior?

Se o primeiro dia da Taça East Lake servir de referência, é preciso estar atento a Will Gordon, de Vanderbilt, e a Robynn Ree, da Universidade do Sul da Califórnia, que conquistaram os títulos individuais masculino e feminino de stroke play, respetivamente, antes dos torneios de match play por equipas.

Norman Xiong, 18 anos, do segundo ano do Oregon, também está a ser apontado como uma futura estrela do jogo depois de ter ganho o título Western Amateur em agosto - o terceiro campeonato amador mais antigo do golfe, que conta com vencedores anteriores como Tiger Woods, Jack Nicklaus e Phil Mickelson.

Xiong, que nasceu em Guam e cresceu no sul da Califórnia, foi o primeiro jogador do Oregon a ganhar o Western desde a sua fundação em 1899 e fez parte da vitoriosa equipa da US Walker Cup de 2017. Atualmente, é o sexto amador melhor classificado do mundo.

Brad Dalke comprometeu-se a jogar pelo Oklahoma com apenas 12 anos de idade. Tem agora 20 anos e talvez seja mais famoso por ter vencido Rory McIlroy num braço de ferro, mas o seu segundo lugar no US Amateur valeu-lhe um lugar no Masters e no US Open de 2017, embora não tenha passado o cut em nenhum deles.

Nick Hardy, de Illinois, de 21 anos, chamou a atenção com um 52º lugar no Open dos Estados Unidos de 2015, enquanto o seu colega de equipa na faculdade, Dylan Meyer, apesar de ter sido hospitalizado em maio deste ano com colite ulcerosa, manteve-se entre os seniores no John Deere Classic, falhando o cut por apenas duas pancadas.

O alinhamento feminino em Atlanta não é menos impressionante.

Ree terminou com duas pancadas de vantagem sobre um campo talentoso que inclui três das 10 melhores amadoras do mundo, as jogadoras de Stanford Albane Valenzuela (nº 3) e Andrea Lee (nº 5) e a sueca Linnea Strom do Arizona State (nº 9).

Este poderá ser o último evento de Ree a nível universitário. Ela terminou entre as 10 primeiras em todos os torneios que disputou este ano e está inscrita na fase final da LPGA Q-School, onde um lugar entre as 20 primeiras garantirá seu cartão no circuito profissional para a próxima temporada.

Valenzuela, de 19 anos, já é a golfista mais bem classificada da Suíça - representou o seu país nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e passou o cut no US Open do mesmo ano.

Andrea Lee, de 18 anos, nascida em Los Angeles, é atualmente a jogadora com menos de 20 anos melhor classificada nos EUA e foi a primeira jogadora de Stanford a ser nomeada Caloira do Ano no golfe feminino da NCAA.

"Assustado de morte

A East Lake Cup - agora no seu terceiro ano - passa a ser um evento de match play por equipas nos dias dois e três.

A boa prestação de Vanderbilt no stroke play masculino valeu-lhe a primeira posição e um confronto nas meias-finais com Oregon; o atual campeão Oklahoma defronta Illinois na outra. No evento feminino, Stanford enfrenta Arizona e Northwestern enfrenta Southern California.

Toda a ação será transmitida em direto pela televisão e o comentador Rymer acredita que esse é também um fator que explica o facto de estes jogadores não se sentirem incomodados com as câmaras quando finalmente chegam à digressão de seniores.

"Não tivemos esta oportunidade quando joguei golfe na universidade, de jogar na televisão", disse Rymer numa entrevista ao Golf Channel.

"A primeira vez que se joga num grande evento em direto na televisão deixa-nos desconfortáveis. Para mim, foi o British Open e fiquei cheio de medo. Na vez seguinte, foi um pouco mais fácil e na vez seguinte, um pouco mais fácil outra vez.

"Penso que esta pode ser uma das razões pelas quais hoje em dia, quando as raparigas chegam ao LPGA Tour e os rapazes ao PGA Tour, estão a fazer coisas fantásticas.

"Não têm de se preocupar em sentir-se confortáveis em frente às câmaras."

