Jordan Anderson, piloto da NASCAR, sofre queimaduras de segundo grau após "o momento mais assustador da minha carreira nas corridas

O piloto de 31 anos descreveu o acidente como o "momento mais assustador da minha carreira de piloto", depois de o seu veículo ter irrompido em chamas antes de parar contra o muro interior.

Anderson foi visto a saltar pela janela pouco antes de o camião parar e foi rapidamente assistido pelos comissários de pista.

O condutor foi levado para o centro médico da pista antes de ser transportado por via aérea para um hospital próximo em Birmingham, Alabama.

"Estou muito grato por todas as orações e apoio. Tenho estado em óptimas mãos com todos os enfermeiros e médicos da NASCAR e da UAB", escreveu Anderson no Twitter.

"Sem dúvida, a mão de Deus estava me protegendo através disso. O momento mais assustador da minha carreira de piloto até agora."

Anderson, que também é proprietário de uma equipa, estava a fazer a sua quinta série de arranques do ano e estava a ir bem antes de as chamas começarem subitamente a sair de debaixo do seu Chevrolet na 19ª volta da corrida de 94 voltas.

O veículo derrapou momentaneamente na pista antes de deslizar para baixo e embater no muro de contenção numa bola de fumo, não atingindo de alguma forma os outros pilotos na corrida.

"Acabei com queimaduras de segundo grau no pescoço, na cara, no braço direito, nas mãos e em ambos os joelhos", acrescentou Anderson.

"Estou a ser autorizado a ir para casa esta noite. Os médicos dizem que tudo deve estar a sarar dentro de algumas semanas.

"Vou manter toda a gente informada sobre o processo de cura, mas estou grato por não ter sido pior."

Fonte: edition.cnn.com