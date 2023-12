Jon Rahm mantém a calma e vence o "stressante" Open do México após um final tenso

Sem ganhar um evento do PGA Tour desde o Open dos Estados Unidos no verão passado, o espanhol foi empurrado até ao fim para pôr fim ao seu período de seca, sobrevivendo a uma tentativa tardia dos americanos Brandon Wu e Tony Finau para vencer por uma pancada.

O nº 2 do mundo chegou a Vidanta Vallarta como favorito e fez jus às previsões com um desempenho dominante nas três primeiras rondas, abrindo com um resultado de sete abaixo do par (64) e indo para o último dia com uma vantagem de duas pancadas.

"Na quinta e na sexta-feira joguei de forma fantástica e tinha um controlo incrível do meu jogo, parecia que nada podia correr mal", disse Rahm na conferência de imprensa após o torneio.

No entanto, as brilhantes actuações de domingo de Wu e Finau - que tinham começado a ronda final a sete pancadas de distância de Rahm - deixaram Rahm a enfrentar uns nervosos back-nine.

Depois de um bogey no 10º buraco, três pars e um birdie no 14º deixaram Rahm a precisar de fazer par no último buraco, o par 5. Apesar de ter batido o tee shot para o rough, Rahm recuperou para o par, terminando com dois abaixo de 69 e conquistando o seu sétimo título do PGA Tour.

"Foi um fim de semana muito stressante, até ao fim", disse Rahm à CBS.

"Não pensei que num par 5, onde era necessário fazer um fade no tee shot, estivesse a stressar tanto, mas consegui no final."

Regresso ao Nº 1?

A vitória no México significa que Rahm tem agora pelo menos uma vitória em cada uma das suas últimas seis épocas profissionais, enquanto o jogador de 27 anos procura ultrapassar Scottie Scheffler no topo da classificação mundial.

O americano ultrapassou Rahm para o primeiro lugar e tem tido um início incrível em 2022, triunfando no Masters no mês passado para o seu primeiro Major da carreira, depois de uma série de três vitórias em cinco torneios.

"Sabe bem conseguir esta primeira vitória", acrescentou Rahm. "No início da época tive algumas oportunidades e não consegui fechar o buraco. Hoje foi uma batalha, mas consegui.

"A minha primeira vitória de fio a pavio. Apesar de ter sido difícil no final, vou aceitá-la", acrescentou.

Rahm terá a oportunidade de recuperar o atraso em relação a Scheffler no PGA Championship at Southern Hills, a 19 de maio, mas Rahm também está a pensar num impacto para além dos títulos.

Reflectindo sobre o legado do seu herói e compatriota Seve Ballesteros, Rahm acredita que pode ajudar a continuar a fazer crescer o jogo no México.

"Jogo por causa dele [Seve] e hoje em dia temos um alcance muito maior, o PGA Tour está a tornar-se um circuito maior e com as redes sociais somos estrelas mundiais - maiores do que eram no passado - e sinto que também posso ter algum impacto no México", disse Rahm.

"Até se pode ver o golfe a crescer no México. É uma verdadeira honra poder vir aqui, nesta primeira edição do evento, e ser o campeão."

Fonte: edition.cnn.com